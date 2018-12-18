"Динамо" и "Шахтер" могут сыграть в Лиге Европы при пустых трибунах

Фанаты "Олимпиакоса" устроили беспорядки на трибунах

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" могут провести матчи Лиги Европы при пустых трибунах. Речь идет о выездные матчи, поскольку соперники украинских команд могут быть наказаны УЕФА.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит последние матчи "Олимпиакоса" и "Айнтрахта" в Лиге Европы против "Милана" и "Лацио" соответственно на предмет нарушения регламента, передает официальный сайт организации.

Греческий клуб обвиняется в использовании фанатами пиротехники, блокировании проходов и проникновении болельщиков на поле.

"Айнтрахт" может быть наказан за использование пиротехники, выбега на поле и метание посторонних предметов.

Оба дела будут рассмотрены 10 января. Первые матчи 1/16 финала ЛЕ состоятся 14 февраля.

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"Динамо" выездную встречу с "Олимпиакосом" проведет 14 февраля, "Шахтер" поедет в Германию на ответный матч 21 февраля.