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четверг, 28 ноября 2019 14:36

"Динамо" и "Мальме" устроили скандал за форму

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&quot;Динамо&quot; и &quot;Мальме&quot; устроили скандал за форму
"Динамо" во второй раз в истории встречается с "Мальме"

В сегодняшнем домашнем поединке Лиги Европы с киевским ФК "Динамо" шведский "Мальме" сыграет в своей выездной темно-синей форме.

Дело в том, что ни одна из двух форм украинской клуба не контрастирует до нужной степени с домашней бело-голубой форме "Мальме".

Представители УЕФА приняли решение о том, чтобы шведы сыгравшие в выездной форме. "Мальме" выступил против этого решения, но - безуспешно. Об этом пишет ua-football.com

Как отмечает официальный сайт клуба, согласно регламенту УЕФА, домашняя команда должна уступить в случае, если форма гостей недостаточно контрастирует с любой из цветовых гамм хозяев.

Шведы отмечают, что подобная проблема возникала в прошлом сезоне в Лиге Европы в матче 1/16 с лондонским "Челси". Тогда Мальме также играло в выездной форме, но в том случае голубой оттенок формы "Челси" был темнее, чем форма киевского "Динамо", и это обеспечивало контраст по сравнению с голубой форме "Мальме".

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В первом матче "Динамо" победило "Мальме" в Киеве со счетом - 1:0.

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