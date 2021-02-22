"Динамо" хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Турции

Аарон Бупендзе близок к переходу в "Динамо". Фото: ФК "Хайтайспор"

До завершения трансферного окна киевское "Динамо" хочет подписания габонского форварда турецкого "Хатайспора" 24-летнего Аарона Бупендзу.

Киевский клуб в ближайшее время намерен возобновить переговоры по игроку и сделать "Хатайспору" 2-е предложение, сообщает Beyazgundem.com.

На переговоры в Турцию планирует отправиться лично президент "Динамо" Игорь Суркис.

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"Динамо" приложит все усилия, чтобы подписать Бупендзу до 2 марта - даты, когда в УПЛ закрывается зимнее трансферное окно.

Киевляне уже контактировало с "Хатайспором" на предмет трансфера Бупендзы. В турецком клубе рассчитывают получить €10 млн.

В текущем сезоне Бупендзе является лучшим бомбардиром чемпионата Турции. На его счету 18 забитых мячей.

Мирча Луческу имеет в своем распоряжении 2 нападающих - Владислава Супрягу и Артема Шабанова. Следующий матч "Динамо" проведут 25 февраля против "Брюгге" в рамках 1/16 Лиги Европы. Начало игры в 22:00.