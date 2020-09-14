"Динамо" хочет подписать 16-летнего аргентинского вундеркинда

лекс Луна - один из самых больших талантов аргентинского футбола. Фото: laverdadonline.com

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах нападающего Атлетико Рафаэла "16-летнего Алекса Луны.

Динамовцы хотят посоревноваться с аргентинского вундеркинда с ведущими командами Европы, сообщает AS.

В услугах Луны также заинтересованы ПСЖ, "МС", "Ювентус", "Бавария", "Бенфика", "Атлетико". Представители "Барселоны" еще в прошлом сезоне пытались подписать Луну в ряды своей академии.

Луна - прирожденный дриблер, хорошо показывает себя на любом из флангов, а также может сыграть девятого номера или оттянутого форварда.

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Следующий свой матч "Динамо" проводит 15 августа против АЗ в квалификации Лиги чемпионов. Начало игры - в 20. 00 текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua