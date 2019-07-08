"Динамо" готово заплатить 7 млн евро за полузащитника сборной Словении

Киевляне готовы вести переговоры по хавбека "Фенербахче" Михи Зайца.
"Динамо" увеличило свое предложение по словенца до 7 млн евро, утверждает журналист Экрем Конкур в Twitter.
"Фенербахче" не спешит отпускать Зайца, который только зимой пополнил состав турецкого гранда. Однако "Динамо" готово к дальнейшим торгов и улучшило свое предыдущее предложение, говорится в источнике.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" на сборах разгромило австрийский клуб
Во второй половине прошлого сезона в составе "Фенербахче" Зайц провел 10 матчей, в который отметился 2 мячами.
×
Комментарии