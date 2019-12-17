"Динамо" готово расстаться с пятью футболистами - Цыганик

Венгерскому защитнику "Динамо" Тамашу Кадару в этом сезоне достается много критики за неудачные матчи. Фото: из открытых источников

Журналист Игорь Цыганик оценил кадровый потенциал Динамо и рассказал о планах киевлян на трансферном рынке.

"Большая проблема" Динамо "- это легионеры, которые не соответствуют уровню клуба. Они приходят, занимают определенную нишу, но ничего не дают команде. Таких легионеров в украинском футболе много.

Кадар, Кендзера, Соль, Кадири, Жерсон - это те легионеры, которые уже ничего нового "Динамо" не дадут. Движения вперед с ними не будет, они тянут команду вниз и должны уйти. Насколько мне известно, в планах "Динамо" - найти другие клубы этим пяти игрокам. Удастся ли - это уже другой вопрос. Пиварич, Сидклей, Самбрано - это вообще отдельный разговор.

Возможно, "Динамо" именно сейчас стоит избавиться от балласта. Чемпионат фактически проигранный, а еврокубков весной не будет. Учитывая вылет Шахтера из Кубка, то этот трофей можно выигрывать и с украинскими футболистами. Стоит разобраться, кто нужен клубу - нужны ли вообще Динамо легионеры, которые уже ничего не могут дать команде. Они лишь занимают место других игроков ", - цитирует Цыганыка" Футбол 24 ".

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После первой части сезона "Динамо" отстает от "Шахтера" на 14 очков в чемпионате Украины, также киевляне уже попрощались с еврокбукамы.