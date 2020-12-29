"Динамо" готово продать Вербича и Кендзеру - журналист

Томаш Кендзера и Беньямин Вербич является одним из лидеров "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" готово продать своих легионеров Томаша Кендзеру и Беньямина Вербича.

Если президент киевлян Игорь Суркис получит конкретное предложение по своим легионерам, то будет не против трансфера.

"Думаю,"Динамо" не против продать Кендзеру и Вербича, если будет конкретное предложение от какого-то клуба. Это философия не только президента, но и главного тренера. Он считает, что иностранцы должны быть выше на голову, чем украинцы в "Динамо".

Пока что ни одного предложения нет. Если бы оно было, то эти трансферы бы состоялись. Я говорил с тренером, и он считает, что Тимчик на предсезонных сборах выглядел лучше, чем Кендзера. Я не уверен, что с ним стоит продлевать соглашение, имея Тимчика. Думаю, в течение года Вербич и Кендзера перейдут в другую команду, если будут приглашение и трансферные контакты", - рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "ЦиганикLive".

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Контракт Беньямин Вербича с "Динамо" рассчитан до декабря 2022 года, а Томаша Кендзеры - до лета 2024-го.