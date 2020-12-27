Милевский и Алиев сыграли в футбол в Лукьяновском СИЗО

Александр Алиев и Артем Милевский. Фото: instagram.com/aliev_sasha88/

Бывший звезда киевского "Динамо" Артем Милевский и Александр Алиев сыграли в футбол в Лукьяновском СИЗО.

Двое бывших динамовцев вместе с агентом Александром Панковым по случаю Дня святого Николая навестили детей, находящихся в СИЗО, и сделали им приятные подарки.

Также футболисты провели выставочный матч против заключенных, соответственное видео выложил Милевский на своем ютуб-канале.

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Артем Милевский подписал контракт с "Минаем", а Александр Алиев завершил профессиональные выступления в 2015-м году.