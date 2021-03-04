"Динамо" дозаявило игрока с чемпионата России

Киевское "Динамо" дозаявило на сезон 22-летнего Ахмеда Алибекова.
Динамовцы приняли решение досрочно вернуть Алибекова из аренды в российском клубе "Уфа", сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Игрок дозаявлен на весеннюю часть сезона УПЛ под номером 40. Он не может играть в Лиге Европы, поскольку дозаявочной период в еврокубках уже завершен.
Алибеков может выступать на позициях опорного полузащитника или центрбэка, где киевлянам нужен игрок после травмы Тудора Белуце и аренды Артема Шабанова в "Легию".
За пол года Ахмед провел за "Уфу" 3 матча и не отличился результативными действиями.
Футболист является воспитанником запорожского футбола. В Киев переехал в 2016 году. Играл за молодежные команды и сезон провел в аренде в чешском "Словане".
"Динамо" лидирует в чемпионате Украины. Киевляне опережает "Шахтер" на 4 очка. Следующую игру команда Мирчи Луческу проведет 7 марта против "Миная".
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