"Динамо" дозаявило игрока с чемпионата России

Ахмед Алибеков вернулся в "Динамо". Фото: ФК "Динамо".

Киевское "Динамо" дозаявило на сезон 22-летнего Ахмеда Алибекова.

Динамовцы приняли решение досрочно вернуть Алибекова из аренды в российском клубе "Уфа", сообщает официальный сайт "бело-синих".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шабанов опозорился в Польше

Игрок дозаявлен на весеннюю часть сезона УПЛ под номером 40. Он не может играть в Лиге Европы, поскольку дозаявочной период в еврокубках уже завершен.

Алибеков может выступать на позициях опорного полузащитника или центрбэка, где киевлянам нужен игрок после травмы Тудора Белуце и аренды Артема Шабанова в "Легию".

За пол года Ахмед провел за "Уфу" 3 матча и не отличился результативными действиями.

Футболист является воспитанником запорожского футбола. В Киев переехал в 2016 году. Играл за молодежные команды и сезон провел в аренде в чешском "Словане". "Динамо" лидирует в чемпионате Украины. Киевляне опережает "Шахтер" на 4 очка. Следующую игру команда Мирчи Луческу проведет 7 марта против "Миная".