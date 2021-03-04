Шабанов опозорился в Польше

Артем Шабанов выступал за "Динамо" 3 года. Фото: ФК "Легия"

Украинский защитник Артем Шабанов стал одним из виновников вылета "Легии" из Кубка Польши.

В 1/4 финала варшавская команда проиграла "Пясту" Гливице - 1:2.

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Антигероем матча стал Шабанов, который вышел в стартовом составе и дважды результативно ошибся.

"Пяст" открыл счет уже на старте матча. Артем головой пытался выбить мяч подальше от ворот, но отдал пас сопернику.

В конце игры Шабанов хотел сбросили мяч на своего партнера по команде Матеуша Витеску, но тот задержался. Первым на мяче оказался соперник, который забил победный гол.

Артем Шабанов перешел в "Лелии" на правах аренды. Соглашение украинца с польским клубом действует до конца сезона. В текущем сезоне "Легия" лидирует в чемпионате Польши, опережая "Погонь" на 4 очка.