Шабанов опозорился в Польше

Украинский защитник Артем Шабанов стал одним из виновников вылета "Легии" из Кубка Польши.
В 1/4 финала варшавская команда проиграла "Пясту" Гливице - 1:2.
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Антигероем матча стал Шабанов, который вышел в стартовом составе и дважды результативно ошибся.
"Пяст" открыл счет уже на старте матча. Артем головой пытался выбить мяч подальше от ворот, но отдал пас сопернику.
В конце игры Шабанов хотел сбросили мяч на своего партнера по команде Матеуша Витеску, но тот задержался. Первым на мяче оказался соперник, который забил победный гол.
Артем Шабанов перешел в "Лелии" на правах аренды. Соглашение украинца с польским клубом действует до конца сезона.
В текущем сезоне "Легия" лидирует в чемпионате Польши, опережая "Погонь" на 4 очка.
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