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вторник, 24 ноября 2020 13:33

"Динамо" дозаявило 2-х игроков в Лигу чемпионов

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&quot;Динамо&quot; дозаявило 2-х игроков в Лигу чемпионов
Даниил Скорко является одним из лидеров дубля "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" официально дозаявило на Лигу чемпионов 2-х футболистов.

Защитники 18-летний Даниил Скорко и 17-летний Антон Боль смогут играть в матчах Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА

В 10-м туре УПЛ оба игрока попали в заявку 1-й команды в матче против "Ингульца".

Скорко действует на позиции правого защитника, а Боль играет в центре обороны. Оба футболиста не провели ни одной минуты за первую команду "Динамо", а только выступают за дубль.

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24 ноября "Динамо" будет принимать "Барселону" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Начало игры - в 22:00.

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