"Динамо" должно сыграть с позиции силы против "Мальме"

В рамках 5 тура Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет в гостях против "Мальме". В первую очередь киевлянам нужно не проиграть в Швеции, потому что не дать опередить себя сопернику в турнирной таблице. Расстояние между командами составляет всего лишь одно очко. Победа в Мальме существенно приблизит команду Алексея Михайличенко до первого места. После этого останется только победить аутсайдера группы "Лугано" с хорошей разницей забитых мячей. Первое место это не только престиж, но и легче жребий в 1/16 финала Лиги Европы. Хотя наставник "Динамо" считает, что нужно двигаться от матча к матчу не думая о следующих играх. Каждая из команд имеет шансы выйти в плей-офф 2 тура до завершения группового турнира.

"Мальме" - сугубо домашняя команда, которая гораздо лучше играет на родном стадионе, чем в гостях. Для шведов матч против "Динамо" - последний шанс зацепиться за возможность играть в плей -офф Лиги Европы, поэтому настройки будет соответственным .Немецький тренер "Мальме" Уве Росльер не скрывает, что динамовцы - сильнейшая команда группы, но задачу выхода в следующий раунд на отменяет.

Динамовцам никак не нужно бояться своего соперника. Стоит сыграть в свою игру. Этого будет достаточно для победы. Класс игроков команд существенно выше как раз в украинском вице-чемпиона. Кроме того, "Мальме" имеет кадровые потери. Точно пропустит игру форвард Йо -Инге Бергет, а также полузащитник Оскар Левицкий. Оба футболиста травмированы. Кроме того, под вопрос участие форвардов Андреса Кристиансена и Маркуса Антонсон. Как видим, линия атаки понесла наибольшие потери перед матчем против "Динамо". Альтернативы в атаке не нет 37-летнему Маркусу Розенбергу, который после завтрашнего матча завершит карьеру.

"Мальме" проблемы с форвардами

фособенности не имеют стать для Динамо никакой проблемой.В такой ситуации команде Михайличенко нужно играть в свой футбол через контроль мяча, ни в коем случае не сбиться на длинные передачи и борьбу, что будет выгодно сопернику.

Автор: Соцсети Во время предматчевой тренировки "Динамо" пошел дождь

Класс игроков "Динамо" выше соперника. Кроме того, у шведов есть проблемы с кадрами, сразу несколько игроков атаки оказались вне игры. Не стоит забывать, что "Мальме" потерял игровой тонус после завершения сезон в 3 недели назад. Всеми этими факторами "Динамо" должен воспользоваться в очном матче.

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Матч "Мальме" - "Динамо" состоится 28 ноября. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.



