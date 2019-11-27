"Динамо" должно сыграть с позиции силы против "Мальме"

 
Ексклюзивы
1/5
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 666
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 774
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1188
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 837
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1008
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11232
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1683
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 945
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
Ярмоленко снялся в детском Рождественском ролике
Ярмоленко снялся в детском Рождественском ролике
"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"
"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"
Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"
Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"
"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова
"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6354
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2799
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2304
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1080
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 21:47

"Динамо" должно сыграть с позиции силы против "Мальме"

  Комментировать

В рамках 5 тура Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет в гостях против "Мальме". В первую очередь киевлянам нужно не проиграть в Швеции, потому что не дать опередить себя сопернику в турнирной таблице. Расстояние между командами составляет всего лишь одно очко. Победа в Мальме существенно приблизит команду Алексея Михайличенко до первого места. После этого останется только победить аутсайдера группы "Лугано" с хорошей разницей забитых мячей. Первое место это не только престиж, но и легче жребий в 1/16 финала Лиги Европы. Хотя наставник "Динамо" считает, что нужно двигаться от матча к матчу не думая о следующих играх. Каждая из команд имеет шансы выйти в плей-офф 2 тура до завершения группового турнира.

"Мальме" - сугубо домашняя команда, которая гораздо лучше играет на родном стадионе, чем в гостях. Для шведов матч против "Динамо" - последний шанс зацепиться за возможность играть в плей -офф Лиги Европы, поэтому настройки будет соответственным .Немецький тренер "Мальме" Уве Росльер не скрывает, что динамовцы - сильнейшая команда группы, но задачу выхода в следующий раунд на отменяет.

Динамовцам никак не нужно бояться своего соперника. Стоит сыграть в свою игру. Этого будет достаточно для победы. Класс игроков команд существенно выше как раз в украинском вице-чемпиона. Кроме того, "Мальме" имеет кадровые потери. Точно пропустит игру форвард Йо -Инге Бергет, а также полузащитник Оскар Левицкий. Оба футболиста травмированы. Кроме того, под вопрос участие форвардов Андреса Кристиансена и Маркуса Антонсон. Как видим, линия атаки понесла наибольшие потери перед матчем против "Динамо". Альтернативы в атаке не нет 37-летнему Маркусу Розенбергу, который после завтрашнего матча завершит карьеру.

"Мальме" проблемы с форвардами

фособенности не имеют стать для Динамо никакой проблемой.В такой ситуации команде Михайличенко нужно играть в свой футбол через контроль мяча, ни в коем случае не сбиться на длинные передачи и борьбу, что будет выгодно сопернику.

Автор: Соцсети
  Во время предматчевой тренировки "Динамо" пошел дождь
Во время предматчевой тренировки "Динамо" пошел дождь

Класс игроков "Динамо" выше соперника. Кроме того, у шведов есть проблемы с кадрами, сразу несколько игроков атаки оказались вне игры. Не стоит забывать, что "Мальме" потерял игровой тонус после завершения сезон в 3 недели назад. Всеми этими факторами "Динамо" должен воспользоваться в очном матче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Горняки" заслужили ничью: главные выводы матча "Манчестер Сити" - "Шахтер"

Матч "Мальме" - "Динамо" состоится 28 ноября. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.

Автор: Сергей Тищенко из Мальме
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" должно сыграть с позиции силы против "Мальме"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 35640
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 15786
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 13618
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото 2 Просмотров: 10287
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 10071
Спорт
"Динамо" пробилось в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА
"Динамо" пробилось в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА Просмотров: 216
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
 Просмотров: 666
Голевую атаку "Тоттенхема" в Лиге чемпионов начал мальчик, подающий мячи
Голевую атаку "Тоттенхема" в Лиге чемпионов начал мальчик, подающий мячи Просмотров: 657
"Без меня сборная стала лучше" – Ракицкий
"Без меня сборная стала лучше" – Ракицкий Просмотров: 585
Фьюри и Уайлдер будут драться 22 февраля
Фьюри и Уайлдер будут драться 22 февраля Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
4
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
2
Польку за оскорбление украинки отстранили от обучения в университете
2
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Голосов: 207
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua