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"Динамо" должно налаживать сотрудничество с чешскими и бельгийскими командами

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"Динамо" и "Шахтер" собирают в своей системе лучших молодых игроков. Далеко не все имеют возможность дойти до первой команды. Конкуренция в обоих украинских грандов - очень велика.

Молодой футболист не всегда может соответствовать тем или иным требованиям. Перед "Динамо" и "Шахтером" стоят задачи сами высокие на внутренней арене. Кроме того, нужно удачно выступить в еврокубках. Поэтому не всегда молодыми футболистам находится место в составе первой команды.

"Горняки" продолжают работы ставку на бразильских игроков. За прошлый сезон в "Шахтер" присоединилось 5 молодых бразильцев и израильтянин Соломон Манор. В такой ситуации собственным воспитанникам пробиться в первую команду не так просто. За последнее время такую ​​дорогу осилил полноценно только Ракицкий. Частично Матвиенко и Коваленко. Сейчас пробует свои силы Сикан.

"Шахтер" продолжает делать ставку на бразильцев


В "Динамо" ситуации несколько иная. Киевский клуб не скрывает своего желания делать ставку на собственных воспитанников. За последние 3 сезона более 10 молодых игроков получили свой шанс в первой команде "Динамо". Цыганков и Бурда уже стали лидерами "Динамо". Есть прогресс у Шапаренко и Шепелева. В прошлом сезоне с лучшей стороны себя проявил Миколенко. В новом сезоне свои шансы могут иметь Цитаишвили и Попов.

Автор: Официальный сайт "Динамо"
  Виктор Цыганков - лидер "Динамо"
Виктор Цыганков - лидер "Динамо"


Проблема в том, что молодым игрокам нужно время на адаптацию во взрослом футболе. Переход из молодежного уровня на взрослый дается не просто. Здесь нужно время для того, чтобы игрок понял новые требования. Вспомните сколько времени нужно было тому же Цыганкову, чтобы в конце стать лидером "Динамо"? Бурда к стабильному места в первой команде шел 3 года. Разумеется в командах с большим целями никто не будет ждать. Нужно давать результат уже сейчас. Отдельные игроки это могут работы, но большинству нужно время.

Молодым игрокам нужно время на адаптацию во взрослом футболе

В таких случаях на помощь приходит аренда, когда футболист имеет возможность пройти адаптацию, а потом вернуться в свой клуб уже более готовым футболистом. В свое время подобной дорогой прошли: Рыбалка, Буяльский, Беседин. Если игрок не подходит родному клубу то благодаря прогрессу в аренде его можно продать. В свое время так было с Яремчуком.

Автор: Официальный сайт "Динамо"
  Арена в Чехию помогла Сергею Рыбалке завоевать место в составе "Динамо"
Арена в Чехию помогла Сергею Рыбалке завоевать место в составе "Динамо"


Только вот проблема в том, что в Украине сейчас мало команд, которые могут обеспечить развитие футболистов. В свое время Юрий Вернидуб поднял целую плеяду молодых игроков "Шахтера" во главе с Малиновским в "Заре". Но в последние сезоны у Юрия Николаевич откровенно сбился прицел. Динамовцы Тимчик, Леднев, Михайличенко (уже все права принадлежат "Заре") за прошлый сезон не достигли значительного прогресса в Запорожье. Кроме того, сам Вернидуб покинул пост тренера "Зари".

Автор: Официальный сайт "Динамо"
  Александр Тимчик никак не может завоевать место в составе "Динамо"
Александр Тимчик никак не может завоевать место в составе "Динамо"

Интересным вариантом является сотрудничество с "Днепром-1". Дмитрий Михайленко свое время увидел потенциал в Лунина и Супряги. Сейчас раскрыл 19-летнего Назаренко, который имеет шанс заявить о себе в новом сезоне. Менеджмент "Динамо" понимает всю перспективность ситуации, поэтому отправило к Днепру обладателей молодежного Кубка мира Булецы и того же Супряги.


Но этого очень мало. Нужно развивать большее количество игроков. Уровень чемпионата сейчас таков, что молодым футболистам трудно расти. Здесь может все зависит от тренера.

Тренер "Днепра-1" Михайленко умеет раскрывать игроков.

Прошлым летом 8 игроков из системы "Динамо" отправилось в аренду в киевский "Арсенал". Ничего хорошего из этого не вышло. Они просто получили опыт взрослого футбола, но никак не могут претендовать на то в первой команде "Динамо".

В ситуации, когда только отдельные тренеры могут работать с молодыми и уровень чемпионата не очень конкурентоспособный поможет аренда игроков в зарубежные чемпионаты. Особенно тех, которые имеют много общего с Украиной.

Вот сейчас в системе "Динамо" есть талантливый форвард Сухоручко. В прошлом сезоне в аренде в "Арсенале" он проявил себя на уровне молодежных команд. Так случилось, что в системе "Динамо" ему места нет. Не отказываться от талантливого нападающего?

Автор: Социальные сети
  Даниил Сухоручко с лучшей стороны проявил себя в молодежных командах "Арсенала"
Даниил Сухоручко с лучшей стороны проявил себя в молодежных командах "Арсенала"


Я с большим энтузиазмом встретил информацию, что "Динамо" может начать сотрудничество с чешским "Слованом". Чешский футбол где по манере игры похож на наш. Многие нужно бегать и уметь бороться. Кроме того, конкуренция там выше. Чехи умеют работать с молодыми и развивать. Во многом их футбол строится на продаже игроков. Если игрок себя проявит в Чехии - он будет внимание от команд из ведущих чемпионатов. В первую очередь - Германии и Италии.

В свое время подобный эксперимент уже был. Калитвинцев, Рыбалка, Люлька, Бутенин, Морозенко уже выступали в Чехии. Все трое однозначно выросли в мастерстве. Затем Рыбалка на время стал лидером середины поля "Динамо" посадив на скамейку звездного португальца Велозу. Калитвинцев и Люлька тоже имели прогресс. Просто так сложились обстоятельства, что они не смогли закрепиться в Киеве. Возможно, на основе успеха в Чехии стоило задуматься над их полноценным трансфером в другую команду, если они по той или иной причине не подходили для "Динамо".

Молодые игроки "Динамо" уже играли в аренде в Чехии

Другой вариант - Бельгия. Не так давно мы с Вами стали свидетелями того, как не особо нужен "Шахтеру" Руслан Малиновский стал чемпионом этой страны и за 13.7 миллиона евро перешел в "Аталанты". Другой бельгийский клуб "Гент" просит за бывшего форварда "Динамо" Романа Яремчука уже 10 миллионов евро у потенциальных покупателей.

Особенность футболу в Бельгии в том, что они пытаются раскрывать игроков, играть в атакующий футбол, а потом перепродавать другим чемпионов. Определенную пользу здесь могло бы и иметь "Динамо". Если не подготовку игроков, то финансовую выгоду. Уверен, что предстоящей продаже Яремчука принесет также в казну киевского клуба определенную сумму, потому что такие вещи прописывают в контрактах за воспитание футболиста.


Только вот проблема в том, что сейчас такой футбольный мир, что никто не хочет готовить игроков для других. Каждый клуб хочет зарабатывать на трансферах. Поэтому здесь нужно искать взаимопонимание и консенсус с представителями иностранных команд. Они должны тоже иметь в этом выгоду, а не только на время получать игроков.

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Новый сезон "Динамо" начнет в воскресенье 28 июля матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера"

Автор: Сергей Тищенко
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