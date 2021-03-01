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понедельник, 01 марта 2021 21:00

"Динамо" для сдерживания "Зари" может пожертвовать Лигой Европы"

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&quot;Динамо&quot; для сдерживания &quot;Зари&quot; может пожертвовать Лигой Европы&quot;
Олег Федорчук считает Скрипника лучшим тренером Украины.Фото: scdnipro1.com.ua

Тренер "Таврии" Олег Федорчук оценил шансы луганской "Зари" пробиться в зону Лиги чемпионов. После вчерашней победы над "Шахтером" "Заря" имеет серию из 6 побед подряд и отстает от "Шахтера" на 4, а от киевского "Динамо" на 8 баллов, имея игру в запасе.

"Вполне возможно, что повторится прошлогодняя ситуация, когда" Заря "претендовала на вторую путевку в Лигу чемпионов до последнего тура. Однако как и тогда, я не верю в положительный результат. Очень уж зависимы" Шахтер "и" Динамо "от Лиги чемпионов. Не попасть туда - огромный финансовый удар. Возможно, "Динамо" пожертвует Лигой Европы, чтобы сдержать "Зарю". Их игра состоится сразу после матча киевлян с "Вильярреалом". Потеря средств за победу в матче Лиги Европы или даже за выход в следующий раунд не идет ни в какое сравнение с потерей путевки в Лигу чемпионов. Поэтому приоритет "Шахтера" и "Динамо" - первые два места в украинском первенстве ".

Скрипник сделал команду после того, как потерял половину состава в летнее межсезонье

Федорчук уверен, что причина прогресса "Зари" - работа тренера Виктора Скрипника.

"Шахтер" вместе с президентом "Динамо" Игорем Суркисом долго и громко возмущались, что тренера дончан Луиша Каштру не признали лучшим тренером года. Ответ мы все увидели на поле. Не могут ошибиться все тренеры Украины (и я среди них), зная работу каждого специалиста. Если бы Скрипнику дали тот состав, который имеет Каштру, думаю, он бы достиг больших успехов. Его талант педагога и психолога - неоспорим. Скрипник сделал команду после того, как потерял половину состава в летнее межсезонье. А уже сейчас его "Заря" обыгрывает всех подряд. Он умеет быстро давать результат. Я не скажу, что Суркис ошибся с выбором, но то, что он серьезно рассматривал кандидатуру Скрипника, говорит о многом.

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Летом прошлого года Виктор Скрипник мог оставить "Зарю" и тренировать "Днепр-1". Однако руководству "Зари" удалось удержать специалиста, который в свое время возглавлял "Вердер" - клуб немецкой бундеслиги.

Автор: Юрий Стригун
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