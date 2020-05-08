"Динамо" деградирует с момента ухода Реброва" - Босянок

Денис Босянок является известным сторонником итальянского футбола. Фото: из личного архива Дениса Босянка

Украинский комментатор Денис Босянок не видит прогресса в киевском "Динамо".

После ухода из клуба Сергея Реброва команда не начала развиваться.

"Команда борется уже даже не за первое, а за второе место. Вот - реальная смена. Никаких классных изменений не вижу. Хотелось бы, конечно, похвалить мою команду, но не вижу, за что ее хвалить. Тем более о Михайличенко я уже говорил, мое мнение не изменилось. Как можно оставить тренером человека, который проиграл? Конечно, не он начал проигрывать, но и результат не улучшил никоим образом.

Это страшно повторять, но система ведь не сломана. Она осталась той же старой и гнилой. Поэтому как можно ожидать на чудо? Руководство клуба устраивает, видимо, борьба за второе место. А второе место - это вероятный невыход в групповой турнир Лиги чемпионов. Соответственно, опять же, деградация. "Динамо" деградирует с момента, когда расстались с Ребровым ", - сказал Босянок в интервью "Футбол 24".

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Сергей Ребров покинул "Динамо" летом в 2017-м. До этого 3 года тренировал киевскую команду. За это время динамовцам удалось дважды выиграть чемпионат, один раз Кубок Украины и дважды играть в Лиге чемпионов.