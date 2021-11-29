"Динамо" было готово отпустить в Россию, но я сказал "нет" - украинский форвард

Гладкий несколько лет является ведущим форвардом "Зари".

Нападающий "Зари" Александр Гладкий в свое время получил предложение из России. Украинский футболист не захотел переезжать в чемпионат страны-агрессора.

"Мне действительно поступило предложение из России. "Динамо" было готово отпустить меня, но я сказал - нет. Игорь Суркис сказал: "Я уважаю твою позицию и не могу заставить силой туда поехать". Никто меня не заставлял, я сам отказался",- рассказал Гладкий.

После этого форвард ушел в аренду во львовские "Карпаты".

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Ранее сообщали, что футболист может вернуться в "Шахтер". Игра нападающего привлекла внимание главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби. Если такой трансфер в будущем состоится, это будет уже третий приход Гладкого в донецкую команду.