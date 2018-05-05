"Динамо" будет переживать за "Зарю"

Хацкевич дал оценку матчу с "Мариуполем". Фото: ФК "Динамо"

В матче 30-го тура чемпионата Украины с "Мариуполем" "Динамо" потеряло очки (1:1) и значительно усложнило себе борьбу за чемпионство.

После матча наставники так прокомментировали игру.

Александр Хацкевич, тренер "Динамо":

"Наверное, моя ошибка в том, что не угадал с одним игроком, которого выпустил с первых минут. У нас не было выбора в середине поля, два человека выпало, мы держали центр поля под контролем, но Гармаш и Буяльский - игроки более креативны, нам этого не хватило.

Пытались играть в три защитника, пытались растянуть игроков соперника, но не хватило одного игрока в штрафной. Были хорошие передачи с флангов, но никто не запирал.

Где-то не хватило мастерства, где сыграл вратарь. Но мы должны выдержать удар, будем настраиваться на Кубок. Наверное, это самая важная игра сезона.

Сыграет Сидорчук этом сезоне? Сергей провел за вторую команду всего 15 минут после перерыва. Посмотрим, в чемпионате от нас интрига уже не зависит. Сейчас не все зависит от нас, мы усложнили себе задачу. Думаю, в этом сезоне Сергей еще появится на поле.

Поединок дончан с "Зарей"? Конечно, будем смотреть, у нас следующий матч с "Шахтером". Посмотрим, в каком состоянии будет соперник. Разумеется, будем переживать за "Зарю", - цитирует Хацкевича официальный сайт "Динамо".

Александр Бабич, тренер "Мариуполя":

"Игра получилась очень тяжелой для нас. В матче против "Динамо" мы построили нашу игру от обороны - 3-5-2. Эта наша третья игра по такой модели. Мы так играем против наших грандов.

Считаю, в предыдущем матче в Мариуполе мы незаслуженно проиграли. С с киевлянами мы потратили много сил и добились положительного для нас результата. Благодарен ребятам, что они и психологически, и функционально оказались готовы и выдержали до конца.

После этой игры клубный бюджет увеличится? Если речь на бонусы от третьей стороны, то могу сказать, что мы также агрессивно играли и против "Шахтера", не имея никакого повышенного финансового интереса. Здесь не стоит копаться. Мы смотрим на свою команду, на свои очки. Мы играем за свой клуб, за свое имя", - передает слова Бабича официальный сайт "Мариуполя".

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Матч 30-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Зарей" состоится в субботу, 5 мая, в Харькове на стадионе "Металлист". Начало - в 19:30.