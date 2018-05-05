"Динамо" будет переживать за "Зарю"

 
Ексклюзивы
1/5
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 3276
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 927
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 828
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 171
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1755
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 6741
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3015
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1944
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4302
Фото
Все фото
6
12
4
18
6
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Андрес Иньеста - &quot;иллюзионист&quot;, который оставил огромный след в истории футбола
Андрес Иньеста - "иллюзионист", который оставил огромный след в истории футбола
Турецкий фанат изобретательно обошел запрет посещать матчи
Турецкий фанат изобретательно обошел запрет посещать матчи
Горячие фото спортивной журналистки взорвали сеть
Горячие фото спортивной журналистки взорвали сеть
Украинский альпинист прошла легендарный кригопад Кхумбу
Украинский альпинист прошла легендарный кригопад Кхумбу
Видео
Все видео
Почему на игрока "Карпат" претендуют "Динамо" и "Шахтер"
Почему на игрока "Карпат" претендуют "Динамо" и "Шахтер"
Одесский спортсмен побил рекорд россиянина
Одесский спортсмен побил рекорд россиянина
Венгер потерял шанс на последний трофей сезона и Лигу чемпионов
Венгер потерял шанс на последний трофей сезона и Лигу чемпионов
Девушка-боец едва не задушила американского военного
Девушка-боец едва не задушила американского военного
Как "Арсенал" упустил победу над "Атлетико" в первом полуфинале - видео
Как "Арсенал" упустил победу над "Атлетико" в первом полуфинале - видео
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1755
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4302
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5985
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 774
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8838
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
05 мая 2018
Просмотров: 261
Підкупила чесністю
– Прийшов обирати лікаря, а в реєстратурі – черга до дверей. Ажіотаж страшний, – говорить Ігор. Він пішов підписувати договір ...
суббота, 05 мая 2018 10:22

"Динамо" будет переживать за "Зарю"

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; будет переживать за &quot;Зарю&quot;
Хацкевич дал оценку матчу с "Мариуполем". Фото: ФК "Динамо"

В матче 30-го тура чемпионата Украины с "Мариуполем" "Динамо" потеряло очки (1:1) и значительно усложнило себе борьбу за чемпионство.

После матча наставники так прокомментировали игру.

Александр Хацкевич, тренер "Динамо":

"Наверное, моя ошибка в том, что не угадал с одним игроком, которого выпустил с первых минут. У нас не было выбора в середине поля, два человека выпало, мы держали центр поля под контролем, но Гармаш и Буяльский - игроки более креативны, нам этого не хватило.

Пытались играть в три защитника, пытались растянуть игроков соперника, но не хватило одного игрока в штрафной. Были хорошие передачи с флангов, но никто не запирал.

Где-то не хватило мастерства, где сыграл вратарь. Но мы должны выдержать удар, будем настраиваться на Кубок. Наверное, это самая важная игра сезона.

Сыграет Сидорчук этом сезоне? Сергей провел за вторую команду всего 15 минут после перерыва. Посмотрим, в чемпионате от нас интрига уже не зависит. Сейчас не все зависит от нас, мы усложнили себе задачу. Думаю, в этом сезоне Сергей еще появится на поле.

Поединок дончан с "Зарей"? Конечно, будем смотреть, у нас следующий матч с "Шахтером". Посмотрим, в каком состоянии будет соперник. Разумеется, будем переживать за "Зарю", - цитирует Хацкевича официальный сайт "Динамо".

Александр Бабич, тренер "Мариуполя":

"Игра получилась очень тяжелой для нас. В матче против "Динамо" мы построили нашу игру от обороны - 3-5-2. Эта наша третья игра по такой модели. Мы так играем против наших грандов.

Считаю, в предыдущем матче в Мариуполе мы незаслуженно проиграли. С с киевлянами мы потратили много сил и добились положительного для нас результата. Благодарен ребятам, что они и психологически, и функционально оказались готовы и выдержали до конца.

После этой игры клубный бюджет увеличится? Если речь на бонусы от третьей стороны, то могу сказать, что мы также агрессивно играли и против "Шахтера", не имея никакого повышенного финансового интереса. Здесь не стоит копаться. Мы смотрим на свою команду, на свои очки. Мы играем за свой клуб, за свое имя", - передает слова Бабича официальный сайт "Мариуполя".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мариуполь" лишил "Динамо" шансов на чемпионство

Матч 30-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Зарей" состоится в субботу, 5 мая, в Харькове на стадионе "Металлист". Начало - в 19:30.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" будет переживать за "Зарю"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Коко Шанель добавляла в духи внутрености кашалота

Led Zeppelin установили мировой рекорд на провинциальном стадионе

9 мая обязали проводить с советским флагом

Самое читаемое
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 71777
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 45463
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 40136
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой Просмотров: 35295
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 29371
Спорт
Украинский судей возглавит авторитетный специалист
Украинский судей возглавит авторитетный специалист Просмотров: 234
"Мариуполь" лишил "Динамо" шансов на чемпионство
"Мариуполь" лишил "Динамо" шансов на чемпионство
 Просмотров: 639
Почему на игрока "Карпат" претендуют "Динамо" и "Шахтер"
Почему на игрока "Карпат" претендуют "Динамо" и "Шахтер"
 Просмотров: 783
Россиянину поручили возглавить сборную Украины по биатлону
Россиянину поручили возглавить сборную Украины по биатлону
 Просмотров: 324
Одесский спортсмен побил рекорд россиянина
Одесский спортсмен побил рекорд россиянина
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
7
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Найем хотят заставить забрать заявление
4
Новая почта судится с Нацбанком
3
Вокруг Шулявского моста разгорелся скандал
3
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
Голосов: 2149
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua