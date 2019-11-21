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четверг, 21 ноября 2019 16:03

"Динамо" будет обжаловать наказание за скандальний матч против "Шахтера"

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&quot;Динамо&quot; будет обжаловать наказание за скандальний матч против &quot;Шахтера&quot;
В "Динамо" не согласны с полученным наказанием

Футбольный клуб "Динамо" не согласен с полученным наказанием от КДК УАФ за скандальный матч в Харькове против "Шахтера"

"Указанное решение является ярким примером выборочного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и с нарушением устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА.

До сих пор не закончено расследование уголовного производства по фактам событий на ОСК "Металист", что делает невозможным определение виновности или невиновности лиц - возможных нарушителей.

На наши неоднократные устные и письменные запросы в адрес команды-хозяина матча и официального телевещателя ТРК Футбол о предоставлении видео и аудиоматериалов матча, никаких ответов не поступило. Более того, при рассмотрении дела КДК УАФ проигнорировал эту аргументацию нашего клуба и отказал в ходатайстве о предоставлении доказательств, чем грубо нарушил принцип полноты рассмотрения.

До сих под не закончено расследование по фактам события в Харькове

Кроме того, решение о наказании в виде проведения домашнего матча без зрителей за возможные нарушения, которые могли иметь место во время выездной игры - является беспрецедентным, поскольку практика отечественных и европейских дисциплинарных органов свидетельствует о применении подобных санкций исключительно по следующим выездных матчей.

Несомненно, такое неправомерное решение будет обжаловано нашим клубом в определенные регламентные сроки. Это будет сделано с единственной целью - установление истины в этом непростом деле, поскольку невозможно принять объективное решение о виновности или невиновности клуба и других лиц без полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента ", - сообщает официальный сайт" бело-синих "

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На 70-й минуте матча Шахтер - Динамо арбитр поединка Николай Балакин остановил поединок из-за выкрики фанатов киевлян в адрес Тайсона. Бразилец считал, что его оскорбили на расистской почве, показал обидчикам средний палец и был удален с поля.

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