Девушка забила гол в стиле Роберто Карлоса в женском Кубке Либертадорес

Мария Умсе - мастер исполнения дальних ударов. Фото: из открытых источников

В Латинской Америке популярный есть не только мужской, но и женский футбол. В матче женского Кубка Либертадорес колумбийская "Америка" дома принимала парагвайский "Либертад". Эта игра была в рамках первого тура турнира, об этом пишет "sport.ua".

Голом отличилась Мария Каталина Умсе. Мяч после его мощного удара в стиле Роберто Карлоса влетел точно в девятку ворот соперника. Шансов отразить в голкипера такой удар не было. Такому удара позавидовали даже в мужском футболе.

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Гол Мария Умсе стал единственным в матче. "Америка" победила "Либертад" при счете 1: 0 и набрала 3 очка.