Девич выбрал "Шахтер", а не "Динамо", и испортил карьеру

После перехода в "Шахтер" карьера Марко Девича покатилась вниз. Фото: УНИАН

36-летний украинский форвард Марко Девич завершил профессиональную карьеру. Нападающий решил не продлевать контракт с азербайджанским "Сабахом". Игрока мучили травмы, которые не позволяли ему полноценно играть в футбол.

Девич известен украинским болельщикам тем, что забил мяч в ворота сборной Англии на Евро-2012, но его не засчитали. Также был главной звездой харьковского "Металлиста" в пиковые времена команды, когда она выходила в четвертьфинал Лиги Европы 2011/12.

Он родился в Белграде – столице Сербии. Выступал за второстепенные местные клубы. В 2004 году попал на просмотр в "Волынь". Тренер Виталий Кварцяний увидел потенциал этого футболиста. Через два года Марко вместе с Папой Гуйе оказался в "Металлисте", где сразу стал главной ударной силой команды.

В те годы харьковская команда делала ставку на легионеров. Поэтому существовала серьезная проблема четырех игроков с украинским паспортом, чтобы вписываться в лимит. Руководство клуба предложило Девичу получить украинский паспорт. Серб согласился. Успешная игра за клуб позволила ему получить приглашение в национальную команду и принять участие в Евро-2012.

В "Металлисте" главным нападающим стал аргентинец Джонатан Кристальдо. Девичу доставалась роль джокера – футболиста, который умеет удачно выходить на замену.

Перед Евро-2012 киевское "Динамо" договорились с самими игроком и "Металлистом" о трансфере. Но "Шахтер" в последний момент смог перехватить форварда, убедив Девича благодаря лучшим финансовым условиям контракта. Ничего хорошего из этого не вышло. Девич в Донецке продолжал оставаться запасным игроком - дублером Луиса Адриано.

Карьера в "Динамо" могла изменить восходящую Девича. Если в "Шахтере" нападающий должен только завершать, то в "Динамо" форвард действует по всему фронту атаки, имеет возможность сам создавать себе моменты, играть из глубины. Девич абсолютно не подходил для стиля игры команды Мирчи Луческу Он очутился в "Шахтере" только потому, что его хотело подписать "Динамо".

После девяти месяцев в "Шахтере" Девич понял, что это не его команда. Вернулся в "Металлист". Но в харьковском клубе начались финансовые проблемы. Девича продали в казанский "Рубин" за $ 5.5 млн. Ни в России, ни в Катаре Марок Девич так и не был успешным.

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Девич провел 35 матчей в составе сборной Украины, в которых забил 7 мячей. Участник Евро-2012. Автор первого в истории хет-трика в составе сборной Украины, забил столько Сан-Марино в выездном матче квалификации Кубка мира-2014. Лучший бомбардир УПЛ- 2008, 19 мячей.

Сергей Тищенко

Вынос:

В "Металлисте" главным нападающим стал аргентинец Джонатан Кристальдо. Девичу доставалась роль джокера – футболиста, который умеет удачно выходить на замену