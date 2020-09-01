"Десна" и "Колос" узнали соперников в Лиге Европы

"Десне" Александра Рябоконя выпал соперник из ведущего чемпионата Европы. Фото: ФК "Десна".

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Черниговская "Десна" сыграет на этой стадии против победителя пары "Кукес" Албания - "Вольфсбург" Германия.

Потенциальный соперником "Колоса" станет "Риека" из Хорватии. Но для этого команде Руслана Костышина нужно будет победить в 2-м раунде квалификации греческий "Арис".

"Вольфсбург" в прошлом году в рамках Лиги Европы играл против "Шахтера" и "Александрии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Динамо" назвали дату и место матча против АЗ

Матчи пройдут 24 сентября. На этой стадии противостоянии будет состоять из одного матча. Игры проведут без зрителей.