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вторник, 01 сентября 2020 14:24

"Десна" и "Колос" узнали соперников в Лиге Европы

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&quot;Десна&quot; и &quot;Колос&quot; узнали соперников в Лиге Европы
"Десне" Александра Рябоконя выпал соперник из ведущего чемпионата Европы. Фото: ФК "Десна".

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Черниговская "Десна" сыграет на этой стадии против победителя пары "Кукес" Албания - "Вольфсбург" Германия.

Потенциальный соперником "Колоса" станет "Риека" из Хорватии. Но для этого команде Руслана Костышина нужно будет победить в 2-м раунде квалификации греческий "Арис".

"Вольфсбург" в прошлом году в рамках Лиги Европы играл против "Шахтера" и "Александрии".

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Матчи пройдут 24 сентября. На этой стадии противостоянии будет состоять из одного матча. Игры проведут без зрителей.

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