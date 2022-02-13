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воскресенье, 13 февраля 2022 20:25

Держим кулаки за фристайлисток. Расписание 10-го соревновательного дня в Пекине-2022

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Держим кулаки за фристайлисток. Расписание 10-го соревновательного дня в Пекине-2022
Фото: Reuters

В понедельник, 14 февраля, ночью по Киеву начнется 10-й соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Наибольшее внимание украинским болельщикам следует обратить на женскую лыжную акробатику, где выступят украинки. В 9:00 начнется квалификация, которая должна была состояться в воскресенье, но была перенесена из-за погодных условий.

В общей сложности медали в понедельник будут разыграны в четырех видах программы. В трех из них будут представлены украинцы.

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Расписание соревнований на понедельник, 14 февраля:

3:05 и 14:05 – Кёрлинг. Круговой турнир. Женщины. 7 матчей.

3:15 – Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец. Александра Назарова, Максим Никитин. Медали.

3:30, 4:15 и 5:00 – Сноубординг. Биг-эйр. Квалификация. Женщины.

3:30 и 5:00 – Бобслей. Монобоб. Заезды 3 и 4. Женщины. Лидия Гунько. Медали.

4:00 и 5:01 – Фристайл. Свободные дисциплины - слоупстайл. Квалификация. Женщины.

6:10 и 15:10 – Хоккей. Полуфинал. Женщины. 2 матча.

7:00 – Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Тренировка 2. Женщины.

7:30, 8:15 и 9:00 – Сноубординг. Биг-эйр. Квалификация. Мужчины.

8:00 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км и большой трамплин. Официальная тренировка 3. Мужчины. Дмитрий Мазурчук.

8:05 – Кёрлинг. Круговой турнир. Мужчины. 4 матча.

9:00, 9:45, 13:00 и 14:00 – Фристайл. Лыжная акробатика. Квалификация и финалы. Женщины. Анастасия Новосад, Ольга Полюк. Медали.

12:00, 13:00 и 14:06 – Прыжки с трамплина. Раунды и финал. Мужские команды. Медали.

14:05 и 15:40 – Бобслей. Двойки. Заезды 1 и 2. Мужчины.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.

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