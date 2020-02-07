Дерюгина объяснила, почему везёт свою команду в Москву

Ирина Дерюгина работает тренером сборной Украины по гимнастике. Фото: rbc.ua

Вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины и тренер национальной сборной Ирина Дерюгина прокомментировала участие сборной Украины на Гран-при Москвы.

"Ради Олимпиады мы работаем 24 часа в сутки. Есть предчувствие, что мы достойно выступим в Токио. Главная наша задача сейчас - использовать каждую возможность для подготовки спортсменок. Мы должны определиться с теми, кто поедет на Олимпиаду. В индивидуальных упражнениях это будут две гимнастки, а у нас шесть претенденток, поэтому шанс должна получить каждая из них. Именно поэтому все соревнования, которые предшествуют Олимпиаде, имеют невероятное значение".

"В этом году запланировано 5 Гран-при. Мы планируем участвовать в каждом, соревнования в Москве идут первыми. Мы приняли решение участвовать на турнире в России. От результата этого турнира будет зависеть участие наших спортсменок в Гран-при во время "Кубка Дерюгиной", который запланирован в Киеве. Участие наших спортсменок в каждом Гран-при увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов", - цитирует слова Дерюгиной ukraine-rg.com.ua.

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Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.