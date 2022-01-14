Дерби Мадрида не будет. Определили финалистов Суперкубка Испании

"Атлетик" Бильбао стал финалистом Суперкубка Испании и сыграет в решающем матче против "Реала".

В полуфинале турнира баски победили другую команду из Мадрида "Атлетико" - 2:1.

Первый тайм прошел без забитых голов.

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В середине второго тайма вратарь "Атлетико" Унаи Симон забил в свои ворота.

Баски смогли переломить ход встречи и в конце матча за 4 мин. забили дважды.

"Матрацники" доигрывали матч в меньшинстве после удаления Хосе Хименеса.

В финале турнира за Суперкубок страны "Атлетик" сыграет с "Реалом", который вчера обыграл "Барселону" в овертайме - 3:2. Команды сыграют между собой в Саудовской Аравии 16 января.

Действующий обладатель трофея - "Атлетик" Бильбао. В матче 17 января 2021 года баски обыграли "Барселону" со счетом 3:2, став трехкратным обладателем Суперкубка Испании.