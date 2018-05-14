Депутаты хотят запретить показ Кубка Мира-2018

В Украине могут запретить показ КС - 2018. Фото: newizv.ru

Верховная Рада Украины хочет запретить трансляции Кубка Мира, который пройдет в России. В Раде зарегистрировали законопроект о запрете трансляций КС-2018.

"Инициаторами постановления являются лидеры" Радикальной партии "Олег Ляшко и партии" Самопомощь "Олег Березюк. В пояснительной записке к документу говорится на трансляцию матчей чемпионата мира должен быть наложен запрет, чтобы не допустить" популяризации в Украине страны-агрессора ", - сообщает ua-football.com.

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Россияне в очередной раз опозорились при подготовке к КС-2018.