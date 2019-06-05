Дебют Шведа в Шотландии могут отложить

"Селтик станет вторым заграничным клубом Шведа"

Новоиспеченный полузащитник "Селтика" Марьян Швед может пропустить первый матч сезона своей новой команды.

По данным ресурса X-Sport, это может произойти из-за того, что в последнем для себя туре в УПЛ Швед получил удаление в игре с "Арсеналом-Киев" (1:2) и именно тогда покинул львовский клуб.

11 июня в "Селтик" придут последние документы касательно новой регистрации Шведа. Именно тогда о пропуске матча украинцем может стать известно официально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Ливерпуле" вспомнили про эпопею с переходом Коноплянки

В минувшем сезоне Швед сыграл за "Карпаты" 24 матча, в которых отличился 14 забитыми мячами.