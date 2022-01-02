Дебют Миколенко в Англии откладывается

Миколенко не сумел попрощаться с одноклубниками. Фото: "Эвертон"

Новичок "Эвертона" Виталий Миколенко не сможет сыграть против "Брайтона".

Украинец недоступен для "ирисок" на период с 1 по 3 января в рамках 21-го тура из-за правил Английской Премьер-Лиги. О его переходе было объявлено в первый игровой день тура.

Встреча "Эвертона" и "Брайтона" состоится сегодня, 2 января. Начало – в 16.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Можно называть его Микки – болельщики "Эвертона" о переходе Миколенко

Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" из киевского "Динамо" за € 23 млн. В этом сезоне он сыграл в составе "Динамо" 15 матчей в чемпионате и отдал 3 голевые передачи.