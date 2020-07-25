Дебют Беккенбауэра в сборной пресса назвала самоубийством

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей прошлых лет. В 1972 году "Золотой мяч" впервые выиграл немец Франц Беккенбауэр. Об этом пишет "Спортарена".

В 1954 году маленький 8-летний мальчик встречал в Мюнхене создателей чуда в Берне. Для него день начался не лучшим образом. Отец Франца наотрез отказался идти с ним на вокзал. Он работал почтовым служащим и говорил, что работа гораздо важнее какого-то футбола. Он стал одним из немногих мужчин, которые тогда не влились в человеческое море, которое тогда напоминал мюнхенский вокзал. Мать Антония обожала сына, а потому именно она отвела его на встречу героев Берна. Естественно, что маленький мальчик ничего не видел за спинами крепких мужиков, а потому расплакался. Тогда один из незнакомцев сжалился и поставил его на крышу сарая. Теперь Франц Беккенбауэр мог вблизи увидеть своего кумира Фрица Вальтера и убедиться, что Кубок Жюля Римэ самом деле гораздо меньше, чем он себе думал. Через 20 лет он сам держал в руках Кубок мира как капитан сборной ФРГ.

Франц родился 11 сентября 1945 года в Мюнхене. Несмотря на последствия войны, в Бекенбауера, по его собственным словам, было счастливое детство. "Я родился в сентябре 1945 года, когда страна стояла на коленях. Те годы я всегда вспоминаю с радостью, поскольку тогда не существовало никакого социального неравенства. Ведь ни у кого ничего не было". Одним из самых ярких моментов в детстве Франца стало уже упомянутое чудо в Берне. "Когда на чемпионате мира 1954 года играла наша сборная, то улицы буквально вымирали. Все немцы бежали к своим радиоприемникам чтобы поддержать манншафт. После финального матча с венграми вся страна сошла с ума от радости", - вспоминал Беккенбауэр.

Первым футбольным клубом Франца стал Мюнхен 1906. Парень не имел никаких проблем с проездом на тренировку, поскольку стадион команды находился через дорогу от дома будущего Кайзера. "Я записался в Мюнхен 1906 в 8-летнем возрасте. Уже тогда я видел себя в футболе, поскольку явно выделялся среди своих сверстников", - рассказывал Франц. Через 5 лет эта команда уже не могла позволить себе роскоши тратить деньги из своего скудного бюджета на молодежку. Поэтому Францу пришлось сменить клуб. Сначала он склонялся к Мюнхену 1860, однако здесь Фортуна повернулась задом к львам, а вот Баварии улыбнулась, словно голливудская звезда. В финале юношеского турнира Мюнхен 1906 играл со своим старшим братом: Мюнхеном 1860. В том матче за Францем тенью следовал защитник Герхард Кениг, грации которого мог позавидовать разве что медведь. Естественно, что он мог противопоставить технической игре Бекенбауера только всевозможные грязные приемы. После матча на ногах Франца не осталось живого места. Беккенбауэр никогда не лез за словом в карман, поэтому тогда он обратился к своим партнерам по команде: "Если вы хотите играть с такими, как Кениг, то можете идти в Мюнхен 1860. У меня же нет никакого желания видеть каждый его грязную морду, а потому я пойду в Баварию". Товарищи решили послушать Франца и пошли за ним.

Тогда не существовало никакого социального неравенства. Ведь ни у кого ничего не было

Там Беккенбауэр мгновенно перепрыгнул юношескую команду и забронировал за собой место в основе. К тому же Кайзеру повезло с тренером. "Златко Чайковский любил меня. Он был для меня как отец. Тренер просто давал нам играть, не загоняя в джунгли тактических схем", - вспоминал Франц. Молодые и честолюбивые дублеры из Баварии достаточно быстро начали наводить ужас на всю Бундеслигу, а потому нет ничего странного в том, что Гельмут Шен вызвал Франца в сборную. Не всем понравилось то, что наставник манншафт решил сделать ставку на зеленого юношу. Акулы пера сильно разорвали Шена за такое безответственное решение. Журналисты писали, что выпускать необстрелянного Франца на ключевой матч отбора на чемпионат мира 1966 года против Швеции похоже на самоубийство. Однако на самом деле Шен очень ответственно подошел к этому своего решения. Он спросил у капитана команды Зеелера, что тот думает о Бекенбауере. Ответ Уве развеяла все сомнения тренера: "У нас давно не было никого лучше него". Сборная ФРГ в битве со шведами на стадионе Росунда завоевала путевку на английский мундиаль, а игра Франца в этом матче закрыла рты почти всем критикам.

Дебют Бекенбауера на мировом первенстве вышел - лучше не придумаешь. "Я помню первый матч ФРГ против Швейцарии. Молодой человек промчался флангом, сделал короткую передачу и получил пас в ответ, когда вратарь вышел из ворот, он элегантно послал круглого мимо. Так Франц громко заявил о себе", - вспоминал Бобби Чарльтон. Беккенбауэр тоже прекрасно запомнил эту игру: "Тогда мне все удавалось, а швейцарцы ничего не смогли нам противопоставить. Я сделал дубль и внес свою лепту в победу команды со счетом 5:0". Сборная ФРГ без труда выиграла свою группу и встретилась в четвертьфинале с уругвайцами. Латиноамериканцы уже были явно не те, что в 1950 или даже 1954 году, но немцы и не думали выходить на эту игру безответственно. Уругвайцы довольно быстро опустили руки и стали очередной жертвой Бундесмашины. Кайзер снова не ушел с поля без забитого гола, приложив ногу к разгрому 4:0. В полуфинале немцев ждал сверхпринципиальный поединок с СССР.

Золотой мяч-1976. Фото France Football

Манншафт прекрасно понимала, что этот поединок однозначно не станет для нее легкой прогулкой. Главной проблемой, которую немцы должны были решить в этом матче, была проблема Яшина. Лев Иванович на том мундиале демонстрировал великолепную игру, в первую очередь благодаря ему советская команда смогла зайти настолько далеко. ФРГ удалось дважды пробить Яшина, второй решающий мяч записал на свой счет Беккенбауэр.

В финале немцы скрестили шпаги со своими старыми "друзьями" - хозяевами турнира англичанами. Родоначальники футбола, получив допинг от трибун, осадили ворота Тильковски. Однако они несколько увлеклись и пропустили контратаку, которую точным ударом завершил Галлер. Англичане конечно же не собирались так легко сдаваться на милость манншафт и довольно быстро развернули ход поединка на 180 градусов - голы Херста и Питерса вывели Островитян вперед. Когда казалось, что Золотую Нику скоро поднимет над своей головой Бобби Мур, немцы в очередной раз продемонстрировали свой железный характер. Вебер на 89-й минуте перевел игру в овертайм. В нем Херст забил свой гол-фантом, после которого немцы так и не смогли прийти, а на последних секундах Джеффри сделал контрольный выстрел по воротам сборной ФРГ. Несмотря на почти гамлетовский вопрос: был или не был третий гол англичан, Беккенбауэр признал закономерность триумфа хозяев: "В этом матче я играл против Бобби Чарльтона и он был несколько лучше чем я, поэтому англичане закономерно победили. Чарльтон со своими развитыми, как у лошади, легкими ни на минуту не давал мне покоя".

Беккенбауэр вернулся домой в ранге настоящей звезды, где вскоре получил свое уникальное прозвище. Тогда в Германии было немало королей, принцев, однако Кайзер был только один. Существуют различные версии появления этого прозвища. По одной из них, некий журналист написал, что Франц внешне похож на Людвига, безумного баварского монарха, благодаря фантазии которого появился один из лучших шедевров мировой архитектуры - замок Нойшванштайн. Другая версия рассказывает о том, как однажды в Вене после товарищеского матча Беккенбауэр сфотографировался с бюстом кайзера Франца-Иосифа. Конечно же, не обошлось и без футбольной версии. В 1969 году Франц в финале Кубка Германии сумел остановить замечательного дриблера, которого называли Королем Вестфалии - Райнхарда Либуду. Поскольку Беккенбауэр превзошел Короля, то его окрестили Кайзером.

ФРГ удалось дважды пробить Яшина, второй решающий мяч записал на свой счет Беккенбауэр

В 1968 году капитанская повязка в Баварии перекочевала на руку Франца. Тогда же Бавария под руководством своего императора пришла, увидела и победила. "Красные" впервые покорили немецкий футбольный Олимп. И учитывая возраст и класс ее игроков, все понимали, что мюнхенцы пришли всерьез и надолго. В конце 1960-х Франц "изобрел" позицию либеро. Впервые в истории главным дирижером атак команды стал защитник. На мексиканском мундиале в 1970 году немцы на одном дыхании прошли свою группу. Однако в четвертьфинале тренировки на кошках закончились. Жребий подбросил им действующего чемпиона мира - сборную Англии. Конечно же немцы вышли на эту игру заведенными не на шутку, они хотели отомстить за финал ЧМ 1966 года. Сначала такой боевой настрой сыграл с ними злую шутку. Немцы почему-то забыли, что родоначальники тоже не лыком шиты. И уже на 49-й минуте Бундесмашина чуть не вылетела на обочину. Отыграть два мяча в Островитян казалось миссией невыполнимой. Пожалуй, ни одна команда тогда не смогла бы вернуться в игру, за исключением манншафт. Начало камбэка положил Кайзер. Впоследствии голы Зеелера и Мюллера добили Трех Львов.

В полуфинале сборные Германии и Италии подарили зрителям один из лучших спектаклей в истории мундиалей. Уже в дебюте поединка Бонинсенья вывел Скуадру адзурру вперед. Скоро проблемы немцев стали намного больше. В одном из эпизодов, после подката Чери Кайзер неудачно упал и вывихнул плечо. Однако Франц стиснув зубы продолжал бороться. Это дало свои плоды. Немцы, в своем стиле, на 90-й минуте спаслись от поражения. Овертайм по своему напряжению напоминал фильмы Хичкока. На 94-ой минуте - Мюллер выводит немцев вперед, через 4 оборота секундной стрелки Бурньич восстанавливает статус-кво. 104-ая минута - Рива делает счет 3:2, через 6 минут Бомбардир нации снова сказал свое веское слово. Однако буквально в следующей атаке Ривера поставил точку в этом матче века.

После мексиканского мундиаля Гельмут Шен сделал Франца капитаном сборной. На первом крупном турнире Кайзер привел команду к триумфу. На чемпионате Европы 1972 сборная ФРГ, словно каток, прошлась по всем своим соперникам. Даже в финале советская команда выполняла лишь роль статистов. Счет 3:0 не вполне иллюстрирует преимущество манншафт. На самом деле в воротах Рудакова могло оказаться гораздо больше мячей. Учитывая ключевую роль Кайзера в победах Баварии и сборной, нет ничего удивительного, что он получил Золотой мяч по итогам 1972 года. Трудно переоценить вклад Франца в победу сборной ФРГ и на домашнем мундиале 1974 года.

С Кубком мира-1974. Фото AFP

Команда готовилась к турниру в Маленте под Гамбургом. По отношению к немецкой сборной были приняты беспрецедентные меры безопасности. В 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене местная полиция халатно отнеслись к своим обязанностям. За это пришлось заплатить ужасную цену: 11 жизней членов израильской сборной. Теперь никто не хотел повторения этих печальных событий. К тому же, Фракция Красной Армии угрожала терактами на чемпионате мира. Поэтому полиция по пятам ходила за игроками немецкой сборной. Как вспоминали футболисты во время подготовки к турниру в них создавалось впечатление, что они сидят в тюрьме. Одним из немногих, кому удавалось время от времени избегать пристального глаза полиции, был Беккенбауэр. Тогда по соседству с базой снимали фильм и Кайзер иногда появлялся на съемочной площадке. Однако вовсе не потому, что он настолько любил кино. В жизни Франца было две главных страсти - футбол и женщины.

В жизни Франца было две главных страсти - футбол и женщины

Часто представительницы прекрасного пола негативно влияли на карьеру Франца. В 1963 году девушка Беккенбауэра забеременела, однако он не спешил жениться на ней. Тогда были совсем другие времена, а потому в католической Баварии разразился громкий скандал. Немецкий футбольный союз запретил Беккенбауэру выступать за молодежную сборную. Ее тренер Дитмар Крамер ничего не мог поделать со своенравным футболистом. Он даже звонил старому лису Зеппу Гербергеру, чтобы тот подобрал ключики к тонкой натуре юноши. В конце концов Немецкий футбольный союз отменил свой бан, и Беккенбауэр вернулся в сборную, правда при одном условии. Для того, чтобы Франца не тянуло на подвиги, его подселили в номер к тренеру. Вскоре появился на свет первый внебрачный ребенок Бекенбауера, однако это не заставило его надеть обручальное кольцо. В 1966 году многие подумали, что наконец остепенившийся Франц женится на блондинке Бригитте. Однако он совсем не изменился. Брак не мешал ему в течение 11 лет крутить роман с фотографом Дианой Зайдман. Параллельно Беккенбауэр встречался с секретаршей Баварии, которая ему родила еще одного ребенка. Поэтому накануне чемпионата мира никого не удивила очередная интрижка Франца с малоизвестной актрисой.

С третьей женой Хайди. Фото Рейтер

Казарменный режим Маленте игроки сборной ФРГ еще как-то терпели, но когда футболисты узнали которые заоблачные призовые пообещали их соперникам за победу в турнире - пороховая бочка взорвалась. Немецкий футбольный союз и Гельмут Шен считали вопрос премиальных запретной темой. Они думали, что для футболистов было высокой честью играть за сборную, а деньги это просто приятный бонус. Однако времена изменились. Теперь никто не хотел просто умирать на поле ради любви к искусству. Когда немцы узнали, что итальянцам за получение Кубка мира пообещали 120 тысяч марок, а голландцам 100 тысяч, то они отправили к шефу делегации НФС Гансу Декерту парламентария, которым конечно же стал капитан команды. Когда Франц услышал, что за триумф на мундиале им обещают "фантастическую сумму" в 30 тысяч марок, то сначала подумал, что чиновник шутит. Однако он говорил вполне серьезно. Эти события стали катализатором "Ночи в Маленте". Ситуация в сборной ФРГ была близка к катастрофе. Немецкая сборная могла разбежаться, как стулья в известном произведении. Из Брайтнера сделали главного революционера, якобы он подбил партнеров на бунт. Пауль собрал свои вещи и хотел было покинуть базу. НФС попросил ФИФА, чтобы та позволила сделать некоторые изменения в заявке сборной. Шен придерживался еще более радикальной позиции. Он хотел отпустить всю основу домой, а довериться ближайшему резерву.

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Игроки бегали по отелю, пытаясь достичь компромисса. Они искали Бекенбауера, но не могли найти. Нет, на этот раз он не был в объятиях очередной пассии. Он понимал значение этого турнира не только для себя и команды, но и для всей немецкой нации. Кайзер замкнулся в своем номере, где по телефону пытался выбить как можно больше с Германа Нойбергера, председателя оргкомитета чемпионата мира 1974 года. Футболисты хотели 75 тысяч марок, а чиновник соглашался лишь на 70. Перетягивание каната ничего не дало. Никто не хотел уступать. Футболисты решили голосовать. 11 игроков согласились на 70 тысяч марок, а остальные 11 отказались идти на уступки НФС. В этой ситуации решающим стал голос капитана, который не захотел пожертвовать своими спортивными амбициями ради 5 тысяч марок.

В начале турнира атмосфера в коллективе была ужасная. Гельмут Шен потерял контакт с командой. Сборная играла плохо, а после поражения от соседей из-за другой стороны Берлинской стены пресса спустила на манншафт всех собак. Даже в Бекенбауера сдали нервы. Когда в матче с Австралией он ошибся, то услышал в свой адрес громкий свист от родных болельщиков, капитан не выдержал и плюнул в направлении фанатов. В этой ситуации НФС решил, что следует действовать, пока не поздно. Для уменьшения давления на команду сборная ФРГ переехала на другую базу. Франц быстро взял себя в руки, а потому он, а не выбитый из колеи Шен, руководил этим переездом. После того, как команда изменила дислокацию, тренер должен был принять участие в пресс-конференции. Однако он не имел никакого желания отбиваться от чувствительных вопросов журналистов. В конце концов, Беккенбауэру удалось убедить Шена прийти на нее. Гельмут сразу попал под град каверзных вопросов от папарацци, однако он был "красноречивый" как рыба. На помощь тренеру пришел Кайзер, который спокойно и искренне отвечал на все вопросы. Также Франц заметил, что многие аналитики рано хоронят сборную Германии и выразил уверенность в том, что ей по силам взять титул. После того как на пресс-конференции он раскритиковал своего товарища из Баварии Хёнесса, тот моментально вылетел из основы. Зато Франц порекомендовал Шену сделать ставку на Райнера Бонгофа и Бернда Хольценбайна.

После этого апгрейда немецкая машина помчалась к своему очередному триумфу. Накануне финала сборная ФРГ совсем не боялась идеальной нидерландской команды. Большинство специалистов уже отдали Кубок мира голландцам, которые на том мундиале поразили весь мир. Однако немцам в решающем поединке удалось нейтрализовать Кройфа. А без него нидерландский оркестр очень сильно фальшивил. Беккенбауэр еще раз доказал, что он ничем не хуже Иоганна. После финала Кройф получил только футболку Кайзера и серебряную медаль, а Беккенбауэр поднял над головой Кубок мира. Мундиаль 1974 стал высшей точкой в ​​карьере Франца, который на этом турнире проявил себя в многочисленных ипостасях: игрока, капитана, менеджера и тренера. Беккенбауэра никак нельзя было назвать любимцем всей Германии. Франца часто называли высокомерным и надменным. Однако даже самые его критики снимали шляпу перед его фантастическим уровнем игры. Они прекрасно понимали, что в немецком футболе больше никогда не будет того, кого назовут Кайзером.

За 14 лет выступлений за "Баварию" Франц Беккенбауэр сыграл 433 матча, в которых забил 60 мячей. В футболке сборной ФРГ на его счету 103 матча и 14 мячей.