Де Дзерби заговорил о менталитете Украины

Де Дзерби проалился в Лиге чемпионов. Фото: twitter.com/sassuolous

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мыслями о развитии молодежи своего клуба.

"Мы стараемся комплексно подходить к их росту, с физической точки зрения, занимаемся индивидуально. Также проводим работу в психологическом плане. Это нужно для того, чтобы они стали настоящими профессионалами. Молодежи необходимо доверять, у нее должно быть пространство и возможность на ошибку.

Мудрик, Судаков, Бондаренко, Конопля – они очень выросли. "Шахтер" не может иметь большого будущего без этих молодых игроков. Основа команды должна быть украинской, всегда должна быть. Сохранять в себе культуру и менталитет страны, где живет команда", – сказал Де Дзерби.

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После 18 туров "Шахтер" занимает первую строчку в таблице чемпионата Украины. В команды – 47 очков. В "Динамо" – 44 и игра в запасе с "Зарей".