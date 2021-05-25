Де Дзерби рассказал о своих задачах во главе "Шахтера"

Роберто Де Дзерби станет вторым итальянским тренером в истории "Шахтера". Фото: скриншот

Главный тренер "Шахтера" 41-летний Роберто Де Дзерби хочет привить команде свое желание футболу.

Итальянский тренер рассказал о своих задачах в новой команде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер "Шахтера" рискует досрочно завершить карьеру

"Я очень рад и счастлив вместе с тренерским штабом оказаться здесь и стать частью такого большого клуба. Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Надеемся, что и здесь сможем хорошо выполнить свою работу.

Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно, хотим побеждать. Это очень важно. Forza Shakhtar", - сказал Де Дзерби в эфире клубного телевидения "Шахтера",

Роберто Де Дзерби подписал контракте с "Шахтером" на два года. На этом посту он сменил Луиша Каштру. В прошлом сезоне "горняки" не выиграли ни одного трофея. К работе в Украине Где Дзерби работал три сезона наставником "Сассуоло"