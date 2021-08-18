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среда, 18 августа 2021 09:07

Де Дзерби прокомментировал победу над "Монако"

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Де Дзерби прокомментировал победу над &quot;Монако&quot;
Роберто Де Дзерби говорит. что команда далека от лучших физических кондиций. Фото: "Шахтер"

Главный тренер "Шахтёра" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу команду в первом матче плей-офф отбора Лиги чемпионов с "Монако" (1:0).

"Почему во втором тайме практически не было остроты от "Шахтёра"? Можно сказать: "Шахтёр" – это не "Реал". Средний возраст нашей команды – 22 года. "Монако" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Франции и мог бы его выиграть, дважды обыграл ПСЖ. Мы провели 25 минут хорошо. Потом потеряли несколько мячей, а вместе с ними и немного уверенности в себе. У футболистов "Монако" же, наоборот, её прибавилось. Во втором тайме мы могли провести несколько опасных контратак, но были не в оптимальном физическом состоянии, чтобы это делать. Потому что усталость, игроки, недавно вернувшиеся после травм.

У "Шахтёра" стало больше шансов пройти в групповой этап ЛЧ? Ничего не изменилось. Как и перед матчем, здесь нет фаворита. У нас плохо с математикой, так что мы не будем об этом думать. В Украине нужно провести очень хороший матч, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Конечно, будет крайне сложно, потому что "Монако" приедет в Украину с той же целью. В то же время у "Шахтёра" есть традиции в Европе, которые мы должны уважать и показать нашу игру", — приводит слова Де Дзерби официальный сайт "Шахтёра".

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Ответная встреча пройдёт на стадионе "Металлист" в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. В последние 15 лет "Шахтер" 13 раз играл в Лиге чемпионов.

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Дата
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