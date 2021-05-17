Де Дзерби попрощался с "Сассуоло"

Роберто Де Дзебри считают наиболее перспективным тренером Италии.Фото: Gettyimages.com

Главный тренер "Сассуоло" 41-летний Роберто Де Дзерби заявил, что покинет команду в конце сезона.

По мнению наставника, он себя исчерпал в "Сассуоло" и требует новых вызовов.

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"Я решил уйти и сообщил об этом игрокам и клубу. Сложный выбор, но мы достигли максимума. Не думаю, что смогу дать больше этой команде. После трех лет моей работы на максимуме, требовательности, разговоров с клубом, которому я всегда буду благодарен, мы достигли вершины.

Попадание в топ-7 означает преодоление препятствий, мы в течение двух лет находимся на восьмом месте. Не думаю, что смогу дать больше этой команде. Я говорю это с сожалением. Я начал рассматривать другие команды, когда понял это", - цитирует тренера Calciomercato.

По сообщению СМИ, Де Дзерби уже подписал контракт с "Шахтером". Итальянский тренер сменит на посту Луиша Каштру, который уже покинул команду. Контракт Де Дзерби будет рассчитан на два года. Итальянец будет зарабатывать в команде €4 млн в год, учитывая бонусы.