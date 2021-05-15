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суббота, 15 мая 2021 13:45

Рассказали о будущем Скрипника в "Заре"

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Рассказали о будущем Скрипника в &quot;Заре&quot;
Виктор Скрипник работает из "Зарей" два года. Фото: "Заря"

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов заверил, что главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник не покинет команду в летнее межсезонье. Он доработает до конца контракта.

"Было много разной информации озвучено в СМИ в прошедшие несколько дней о том, кто нас покидает. В частности, обсуждался переход главного тренера команды Виктора Скрипника в другой клуб. Еще раз повторю: у него контракт с нами до 1 июля 2022 года, никуда уходить он не собирается.

Главный тренер подготовил список футболистов, которых хотел бы видеть в нашей команде, и мы пришли к единому решению работать над этим и вести переговоры с указанными футболистами.

Процесс этот не останавливается. И в ближайшее время, думаю, озвучим фамилии футболистов, которые придут к нам в клуб", – сказал Оганов.

Ранее сообщалось, что Скрипник – в шорт-листе "Ференцвароша" на случай ухода Реброва.

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"Заря" в это сезоне досрочно заняла третье место в чемпионате Украины и вышла в финал Кубка. В решающем матче луганчане проиграли "Динамо" – 0:1.

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15
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