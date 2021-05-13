Де Дзерби хочет, чтобы "Шахтёр" подписал экс-игрока "Барселоны"

Марлон должн усилить оборону "Шахтера". Фото: Gettyimages.com

Донецкий "Шахтёр" заинтересован в услугах защитника "Сассуоло" 25-летнего Марлона Сантоса.

Бразильского защитника хочет видеть в команде Роберто Де Дзебри, который летом станет тренером дончан, сообщает Аlfredopedulla.com.

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Итальянский клуб был готов продать его прошлым летом в "Фулхэм" за €15 млн, но в последний момент сделка сорвалась.

Контракт Марлона с "Сассуоло" рассчитан до лета 2023 года. Стоимость защитника на Transfermarkt составляет €6,5 млн.

В итальянский клуб защитник перебрался три года назад из "Барселоны", где не смог заиграть после переезда в Европу с "Флуминенсе".

В текущем розыгрыше Серии А на счету Марлона 24 поединка. "Сассуоло" занимает восьмое место в Серии А. Роберто Де Дзерби заменит Луиша Каштру во главе "Шахтёра" со следующего сезона. По сообщению СМИ, итальянский тренер уже подписал контакт с "горняками" на два года. Сейчас в распоряжении команды есть пять защитников - Витао, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава и Валерий Бондарь. Последний пропустит пять месяцев из-за травмы колена.