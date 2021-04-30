Де Дзебри хочет переманить в "Шахтёр" лидера "Сассуоло"

 
Ексклюзивы
1/5
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 693
Куда поехать вдвоем на майские праздники: топ-10 фантастических мест за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники: топ-10 фантастических мест за малые деньги
Просмотров: 477
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 774
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Просмотров: 711
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 324
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1143
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 405
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 423
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 783
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
"Барселона" не смогла стать лидером чемпионата Испании
"Барселона" не смогла стать лидером чемпионата Испании
Крокодил сорвал тренировку клуба МЛС
Крокодил сорвал тренировку клуба МЛС
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому"
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому"
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
"Манчестер Сити" благодаря Зинченко дожал ПСЖ
"Манчестер Сити" благодаря Зинченко дожал ПСЖ
Интервью
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 324
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1143
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 405
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 423
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 423
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
пятница, 30 апреля 2021 09:45

Де Дзебри хочет переманить в "Шахтёр" лидера "Сассуоло"

  Комментировать
Де Дзебри хочет переманить в &quot;Шахтёр&quot; лидера &quot;Сассуоло&quot;
Филипп Джуричич выступает за "Сассуоло" с 2018 года. Фото: Gettyimages.com

Один из лидеров "Сассуоло" 29-летний Филипп Джуричич готов перейти в "Шахтёр".

Сербский атакующий полузащитник готов перебраться в Украину вместе с наставником команды Роберто Де Дзебри, сообщает SerieANews.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мораес рискует больше не сыграть за "Шахтёр"

Кроме Джуричич итальянский тренер также хотел бы видеть в "Шахтере" и Доменико Берарди и Жереми Бога. Итальянский вингер сомневается в целесообразности отъезда из Италии в Украину, а отношение ивуарийца к потенциальному переходу пока неизвестно.

Роберто Де Дзебри является главным кандидатом на пост тренера "Шахтёра" в следующем сезоне.

Контракт нынешнего наставника команды Луиша Каштру действует до конца сезона. По сообщения СМИ, португалец будет работать в Катаре.

"Шахтёр" провалил текущий сезон. Дончане не выиграли ни одного трофея.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Де Дзебри хочет переманить в "Шахтёр" лидера "Сассуоло"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Террорист расстрелял студентов и преподавателей

Шевченко издал книгу

Император отрекся от власти

Гитлера хоронили шесть раз

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 51970
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 11727
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 9990
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 5445
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 5094
Спорт
"Барселона" не смогла стать лидером чемпионата Испании
"Барселона" не смогла стать лидером чемпионата Испании
 Просмотров: 108
Крокодил сорвал тренировку клуба МЛС
Крокодил сорвал тренировку клуба МЛС
 Просмотров: 243
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому"
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому"
 Просмотров: 252
Стало известно, кто будет тренировать "Милан" в следующем сезоне
Стало известно, кто будет тренировать "Милан" в следующем сезоне Просмотров: 333
"Динамо" рискует потерять одного из лидеров
"Динамо" рискует потерять одного из лидеров Просмотров: 612
Больше всего комментируют
16
Летом газ для населения не подешевеет
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
2
СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры
Голосов: 567
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть