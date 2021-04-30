Де Дзебри хочет переманить в "Шахтёр" лидера "Сассуоло"

Филипп Джуричич выступает за "Сассуоло" с 2018 года. Фото: Gettyimages.com

Один из лидеров "Сассуоло" 29-летний Филипп Джуричич готов перейти в "Шахтёр".

Сербский атакующий полузащитник готов перебраться в Украину вместе с наставником команды Роберто Де Дзебри, сообщает SerieANews.com.

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Кроме Джуричич итальянский тренер также хотел бы видеть в "Шахтере" и Доменико Берарди и Жереми Бога. Итальянский вингер сомневается в целесообразности отъезда из Италии в Украину, а отношение ивуарийца к потенциальному переходу пока неизвестно.

Роберто Де Дзебри является главным кандидатом на пост тренера "Шахтёра" в следующем сезоне. Контракт нынешнего наставника команды Луиша Каштру действует до конца сезона. По сообщения СМИ, португалец будет работать в Катаре. "Шахтёр" провалил текущий сезон. Дончане не выиграли ни одного трофея.