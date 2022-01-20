Даже долги Курченко не помешают. Ярославский уже мечтает о еврокубках

Александр Ярославский. Фото: ФК "Металлист"

Старые финансовые долги не могут оказать негативное влияние на футбольный клуб "Металлист".

Об этом заявил президент харьковского клуба Александр Ярославский.

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"Могут ли долги Сергея Курченко помешать участию "Металлиста" в еврокубках? Нет, конечно. Прежде чем заниматься чем-то, я всегда мониторил тот вопрос, к которому приступал. Юристы этим занимаются, и они точно уверенны, что это никак не повлияет.

Я никому не должен ни цента, даже ни атома. Имя "Металлиста" всегда вспоминается только в чем-то хорошем, а имя Курченко - в плохом. Сегодня Курченко не имеет никакого отношения к "Металлисту". Пусть ищут Курченко и получают с него", - сказал Александр Ярославский в эксклюзивном интервью телеканалам "Футбол 1/2/3".

"Металлист" в нынешнем сезоне уверенно лидирует в чемпионате Первой лиги. Также команда вышла в четвертьфинал Кубка Украины, где сыграет с "Зарей". "Металлист" серьезно усиливается во время трансферных окон. Многие ожидают, что харьковчане составят конкуренцию "Динамо" и "Шахтеру" в УПЛ уже в следующем сезоне.