Даяна Ястремская выиграла турнир в Страсбурге

Даяна отомстила Гарсии за Костюк

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская в финале WTA турнира категории International в Страсбурге обыграла 24-й номер мирового рейтинга из Франции Каролин Гарсию – 6:4, 5:7, 7:6. Об этом пишет "Трибуна"

Матч продолжался почти 3 часа.

19-летняя украинка ранее не играла с француженкой.

42-я ракетка мира за победу на турнире получит 43 тысячи долларов и 280 очков рейтинга.

Напомним, Гарсия в четвертьфинале выбила другую украинку Марту Костюк.

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Призовой фонд грунтового турнира составлял 250 тысяч долларов.