Давид Вилья добил "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов

Нападающий "Виссел Кобе" 38-летний испанец Давид Вилья объявил о решении завершить карьеру по окончании сезона в Японии.

"После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и одноклубникам, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня", – написал Вилья в твиттере.

Вилья выступал за хихонский "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону" и "Атлетико", "Мельбурн Сити" и "Нью-Йорк Сити". Форвард по три раза выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании.

В составе "Барселоны" становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

За сборную Испании, вместе с которой Вилья выиграл Евро-2008 и Кубок мира-2010, он провел 98 матчей и забил 59 мячей, являясь лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Давид Вилья начал свою футбольную карьеру в академии Лангрео. Тогда, наверное, никто и не подозревал, что из десятилетнего парнишки получится один из лучших нападающих своего времени. "El Guaje" — так называли Вилью, стремительно шел вверх по карьерной лестнице, успешно выступая и в хихонском Спортинге, и в Реал Сарагосе, – пишет football.ua

У последних возникли финансовые трудности, а потому пришлось расставаться со своей главной звездой — Вилья отправился в Валенсию. В дальнейшем Давид выиграл чемпионат Европы 2008 года со сборной, заявив о себе на весь мир.

Однако это было лишь начало. Давид Вилья получил приглашение от Пепа Гвардиолы в Барселону и в статусе игрока "сине-гранатовых" провел великолепный Мундиаль 2010-го года. El Guaje дважды отметился в воротах Гондураса, а первый гол, несомненно, является одним из лучших в его карьере.

Не стоит обходить стороной и взятие ворот сборной Чили. Примечательно, что испанцы проиграли первый матч группы сборной Швейцарии, а затем триумфовали в двух поединках, забив четыре гола — три из них на счету Вильи.

Давид Вилья был неудержим на том турнире. Именно тогда, уже нападающий Барселоны выбил из турнира сборную Португалии единственным точным ударом в матче, а затем и повторил аналогичный маневр с парагвайцами. Мяч упорно не хотел лететь в ворота соперника, но все-таки угодил в сетку.

В полуфинале и финале Давид Вилья не отличался, но он свою миссию выполнил, внеся огромный вклад в успех сборной.

В составе "Барселоны" становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира

Впереди его ждала еще одна непокоренная вершина — Лига чемпионов. В первом же сезоне каталонцы вышли в финал, где им предстояло сыграть против Манчестер Юнайтед под руководством сэра Алекса Фергюсона. "Сине-гранатовые" выиграли 3:1, а Давид Вилья поставил эффектную точку в том противостоянии.

За свою карьеру Давид Вилья поиграл за всех грандов испанского футбола кроме Реала, а потому "сливочных" вполне можно считать главным раздражителем нападающего на внутренней арене. Наверное, один из лучших голов в карьере Вильи состоялся в Эль Классико.

Летом 2014-го года Давид Вилья перебрался в Нью-Йорк, однако все равно поехал на чемпионат мира, где, конечно же, не был главной боевой единицей, но свой гол-красавец забил. Испанцы провалили тот турнир, даже не выйдя в плей-офф, но Вилья в последнем туре группового этапа огорчил сборную Австралии "тонким" ударом пяткой.

В заключительной части своей карьеры Давид Вилья занимался популяризацией спорта №1 в менее футбольных странах, чем Испания. В одном из матчей МЛС он выдал роскошный гол с центра поля.

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638 матчей на клубном уровне и 98 в футболке сборной Испании, 324 и 63 взятий ворот соответственно. Звание лучшего бомбардира в истории сборной, всемирное признание, шикарные и важные мячи, множество титулов, роскошная техника и невероятное голевое чутье — все это уместилось в 19 лет профессиональной карьеры Давида Вильи.