Данк украинца стал лучшим в Еврокубке

Артем Пустовой три года играл за "Барселону". Фото: ФК "Барселона"

Центровый сборной Украины 29-летний Артем Пустовой стал автором лучшего данка в Еврокубке.

Матч турнира между командой украинца испанской "Гран Канарией" и турецким "Бурсаспором" завершился победой команды Пустового 85:74.

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Украинский баскетболист завоевал в матче 20 очков, но и смог отличиться красивым данком. После паса защитника Криса Крамера украинец забил эффективно сверху.

Артем Пустовой является питомцем "Химика". С 2015 играет в Испании. Три сезона защищал цвета одной из сильнейших команд Европы "Барселоны". Является оним из лидеров сборной Украины.