Дания стала третьим полуфиналистом Евро

Каспер Дольберг забил второй мяч. Фото: Reuters

Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче в Баку датчане обыграли сборную Чехии - 2:1. В Дании отличились Дилэйни и Дольберг, а в Чехии - Шик.

Справедливости ради стоит отметить, что первый гол Дания забила с углового, которого не было. Угловой-фантом увидел линейный арбитр, придумавший прикосновение чешского защитника. Именно гол Дилэйни с углового стал переломным. Чехия вынуждена была ломать свой план на игру и атаковать. Чем Дания и воспользовалась.

Когда счет стал - 2:0, казалось, что датчане доведут дело до очередного разгрома. Но Патрик Шик, забив свой пятый гол и вернул интригу в матче. Однако на большее чехов не хватило. Больше они не создали ни одной стопроцентной возможности.

Сборная Дании имела преимущество, но это было далеко не преимущество, которое мы видели в матчах против России и Уэльса. Можно спрогнозировать, что финалистом Евро станет команда из другой пары - Англия - Украина.

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На чемпионате Европы-2020 определились уже три из четырех полуфиналистов. Сборные Испании, Италии и Дании обеспечили участие в полуфинале. Последний полуфиналист определится за несколько часов в матче Украина и Дании.