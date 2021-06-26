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суббота, 26 июня 2021 21:19

Дания стала первым четвертьфиналистом Евро

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Дания стала первым четвертьфиналистом Евро
Дания сыграла как летом 1992 года. Фото: twitter.com/UEFAcom

Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы. В Амстердаме датчане разбили сборную Уэльса - 4:0.

Форвард сборной Дании Каспер Дольберг забил первый гол в матче со сборной Уэльса. На 27-й минуте Дольберг с левого фланга сместился в центр, дошел до штрафной и с правой ноги положил мяч в дальний нижний угол. На 48-й минуте Дольберг оформил дубль. Мартин Брейтуэйт в контратаке убежал по правому флангу, легко ушел от Джо Родона и прострелил в штрафную. Неко Уильямс неудачно выбил мяч на Дольберга, который беспрепятственно расстрелял ворота валлийцев.

На 89-й минуте Йоахим Меле довел счет до разгромного. Через пару минут Гарри Уилсон получил красную карточку за фол против Меле. В добавленное время Брейтуэйт забил четвертый мяч датчан.

Сборная Уэльса только первых 20 минут сопротивлялась своим соперникам. Пока были силы, валлийцы прессинговали. А после первого пропущенного мяча игра Уэльса развалилась. В атаке были надежды только на навесы, не проявлял фантазии лидер команды Гарет Бэйл.

Зато датчане поймали волну. Они легко комбинировали, убегали от соперников и забивали мячи. 60 ударов по воротам, которые они нанесли в первых трех матчах, оказались далеко не случайными. Без легкой и вдохновенной сборной Дании это первенство многое потеряло бы.

Дания, если сохранит свою игру, может повторить свой успех 1992 года, когда команда после одного очка в двух стартовых турах взялась побеждать супрникив и не остановилась до финала. По крайней мере победителю пары - Нидерланды - Чехия будет ой как нелегко в игре с такой Данией.

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Сборная Дании одержала свою вторую победу на Евро. Команда проиграла стартовые две игры, и потеряла своего лидера Кристиана Эриксена. Однако затем датчане затем разгромила Россию - 4:1 и вышли в 1/8 финала.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
26
июня

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