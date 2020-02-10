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понедельник, 10 февраля 2020 09:29

Далакян сломал руку и не смог нокаутировать венесуэльца

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В субботу вечером, 8 февраля, один из двух действующих украинских чемпионов мира среди боксеров-профессионалов, 32-летний Артем Далакян провел четвертый успешную защиту титула WBA в весе до 50,8 кг. По единодушному судейскому решению уроженец Баку, Азербайджан, победил венесуэльца Хосбера Переса. Очередная домашняя победа над таким соперником Артему ничего не дала.

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На профи-ринге Перес одержал 17 побед, из которых только 3 соперника имели положительную разницу побед и поражений. До встречи с Далакяном 25-летний венесуэлец встречался только с одним более или менее серьезным противником - бывшим претендентом на чемпионский титул, колумбийцем Робером Баррерой - и поэтому проиграл.

Далакян имел очевидное преимущество на протяжении всего боя и наверняка бы нокаутировал Переса - как трех предыдущих соперников во время защит титулов в столичном КВЦ "Парковый". Помешала только одна причина - во втором раунде он травмировал правую руку. Позже оказалось, что травма была серьезной - у Артема сломана рука. И даже с одной здоровой рукой у него не возникало проблем с венесуэльским оппонентом. Его, как и всех предыдущих претендентов на титул, Далакян победил со значительным запасом прочности. А какой именно этот запас, пожалуй, вскоре сможем увидеть.

В этом весе планируют провести третий сезон Всемирной боксерской суперсерии. Напомним, в позапрошлом году победителем первого сезона в первом тяжелом весе стал Александр Усик. Украинец тогда объединил 4 чемпионских титула и завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Далакян заявил о готовности принять участие в третьем сезоне WBSS при условии, что в нем также выступят другие чемпионы и определится "абсолют" в этом весе. Для карьеры Далакян это был бы оптимальный путь, ведь продолжать бить в столице Украины ноунеймов - только локализовать свою карьеру.

Продолжать бить в столице Украины ноунеймов - только локализовать свою карьеру

Есть еще один путь развития. 7 февраля в Панаме определился "временный" чемпион WBA в этом весе. Им стал 34-летний панамец Луис Консепсьон - достаточно известное имя в профессиональном боксе. Встреча с ним также бы стала шагом вперед для Далакян для "глобализации" своего титула. Но для начала надо залечить травму. И параллельно ожидать хороших новостей от немецкого промоутера Кале Зауэрланда, организатора и лица WBSS.

Артем Далакян на профи-ринге выиграл все 20 боев, 14 нокаутом.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
10
февраля

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