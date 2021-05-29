Дай пописять! Пьяного экс-игрока "Шахтера" жестко задержала полиция

Вячеслав Шевчук играл за "Шахтер" до 37 лет. Фото Униан

Вечером 28 мая в Печерском районе Киева, на бульваре Леси Украинки, патрульная полиция остановила дорогую иномарку, где сидел навеселе экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук.

Бывший левый защитник "горняков" имел все признаки алкогольного опьянения, но тест на содержание алкоголя в крови он проходить отказался. Кроме этого, Шевчук демонстрировал вызывающее поведение: он толкал сотрудников правоохранительных органов и кричал "Дай пописать". Об этом сообщает dtp.ua.

Работники полиции задержали Шевчука и повезли в участок.

Судя по всему, Вячеслав возвращался домой с НСК "Олимпийский", где был мероприятие посвящено представлению фотокниги к 85-летию "Шахтера" и премьерный показ документального фильма "Донецк и его команда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Висел на карнизе. Уругвайский футболист спасся во время пожара

42-летний защитник сделал себе имя и превосходную репутацию игрока с бойцовским характером в донецком "Шахтере". Шевчук защищал цвета "горняков" с 2005 по 2016 год.

С дончанами 7 раз становился чемпионом Украины, а также 5 раз принимал Кубок страны. Также он имеет три Суперкубка Украины и победу в Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009.