Цыганков рискует не сыграть против АЗ

Виктор Цыганков получил повреждения. Фото: ФК "Динамо"

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков рискует пропустить матч квалификации Лиги чемпионов против АЗ.

Цыганков пропустил тренировку накануне матча против представителя Нидерландов, сообщает "Динамомания".

Степень повреждения футболиста пока остается неизвестной.

В предыдущем матче чемпионата Украины против "Десны" Цыганкова заменили в другую тайме.

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Матч "Динамо" - АЗ состоится 14 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 20. 00. Текстовую трансляцию читайте на газета юа