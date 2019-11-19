Цыганков поразил образом во время празднования своего дня рождения

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков отмечает свой 22-й день рождения после возвращения из лагеря национальной сборной.

Цыганков родился 15-го ноября, но в этот день он был задействован в сборной Украины, за которую сыграл против Эстонии и Сербии. Один из лидеров Динамо поделился праздничным фото в своем инстаграми, на котором футболист позирует в стильном пиджаке, сообщает "Футбол 24"

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Виктор Цыганков дебютировал за основную команду "Динамо" в августе 2016-го. Сейчас он забил 47 голов в 136 матчах за киевский клуб.