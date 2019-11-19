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вторник, 19 ноября 2019 10:06

Цыганков поразил образом во время празднования своего дня рождения

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Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков отмечает свой 22-й день рождения после возвращения из лагеря национальной сборной.

Цыганков родился 15-го ноября, но в этот день он был задействован в сборной Украины, за которую сыграл против Эстонии и Сербии. Один из лидеров Динамо поделился праздничным фото в своем инстаграми, на котором футболист позирует в стильном пиджаке, сообщает "Футбол 24"

Автор: instagram
 

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Виктор Цыганков дебютировал за основную команду "Динамо" в августе 2016-го. Сейчас он забил 47 голов в 136 матчах за киевский клуб.

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Дата
19
ноября

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