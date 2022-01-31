Цыганков не захотел переходить в европейский клуб за €20 млн

Лидер киевского "Динамо" 24-летний Виктор Цыганков не захотел переходить во французский "Монако".

Монегаски хотело взять полузащитника "Динамо" в аренду с правом выкупа за €20 млн, сообщает журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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Цыганков отверг это предложение, потому что не хотел продолжать карьеру во Франции. Также его не устраивал вариант аренды.

В этом сезоне Цыганков провел 18 матчей, в которых забил 11 голов и совершил два ассиста.

"Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Луческу отстает от "Шахтера" на два очка.

"Монако" занимает седьмое место в чемпионате Франции.