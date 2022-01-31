Цыганков не захотел переходить в европейский клуб за €20 млн

 
Ексклюзивы
1/5
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
1 Просмотров: 7191
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
Просмотров: 5194
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
2 Просмотров: 2880
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2052
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1359
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1368
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2583
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1674
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1341
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
7 Просмотров: 4779
Фото
Все фото
35
6
5
6
5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Видео
Все видео
Луческу взял на второй сбор 27 футболистов
Луческу взял на второй сбор 27 футболистов
Определился победитель чемпионата Европы по гандболу
Определился победитель чемпионата Европы по гандболу
"Я тебя оседлаю" - Усик обратился к Фьюри
"Я тебя оседлаю" - Усик обратился к Фьюри
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1 Просмотров: 612
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 891
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6822
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1620
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1593
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 1089
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
понедельник, 31 января 2022 10:52

Цыганков не захотел переходить в европейский клуб за €20 млн

  Комментировать
Цыганков не захотел переходить в европейский клуб за €20 млн
Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Лидер киевского "Динамо" 24-летний Виктор Цыганков не захотел переходить во французский "Монако".

Монегаски хотело взять полузащитника "Динамо" в аренду с правом выкупа за €20 млн, сообщает журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кадровая чистка Луческу. "Динамо" отдало в аренду двух нападающих

Цыганков отверг это предложение, потому что не хотел продолжать карьеру во Франции. Также его не устраивал вариант аренды.

В этом сезоне Цыганков провел 18 матчей, в которых забил 11 голов и совершил два ассиста.

"Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Луческу отстает от "Шахтера" на два очка.

"Монако" занимает седьмое место в чемпионате Франции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цыганков не захотел переходить в европейский клуб за €20 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
января

Рецепт Coca-Cola продали за $550

Первый космонавт Украины умер во время пробежки

Самое читаемое
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 26649
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 25785
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов Просмотров: 14733
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 2 Просмотров: 8217
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 1 Просмотров: 7191
Спорт
Луческу взял на второй сбор 27 футболистов
Луческу взял на второй сбор 27 футболистов
 Просмотров: 9
Разочаровал за полгода. "Бенфика" выставила Яремчука на трансфер
Разочаровал за полгода. "Бенфика" выставила Яремчука на трансфер Просмотров: 513
Усиление от Вернидуба. "Динамо" хочет подписать капитана "Шерифа"
Усиление от Вернидуба. "Динамо" хочет подписать капитана "Шерифа" Просмотров: 279
Определился победитель чемпионата Европы по гандболу
Определился победитель чемпионата Европы по гандболу
 Просмотров: 225
"Я кодировался от алкоголя, спасибо Суркису" - Алиев
"Я кодировался от алкоголя, спасибо Суркису" - Алиев Просмотров: 477
Больше всего комментируют
12
Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times
11
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
2
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Голосов: 466
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть