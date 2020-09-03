Цыганик рассказал, почему закрыли "Профутбол"

Игорь Цыганик и Александра Лобода. Фото: Инстаграм Александры Лободы

Футбольная программа "Профутбол" прекратила свое существование по экономическим причинам.

Рынок рекламы серьезно упал, поэтому продюсеры решили отказаться от дальнейших выпусков программы.

"Официальная причина - экономическая ситуация в стране. Все проекты должны быть экономически оправданы. На данном этапе "Профутбол" не был на таком уровне, чтобы приносить какие-то доходы. Поэтому программу закрыли, а весь штат департамента спортивных проектов освободили

Сейчас руководство требует экономического оправдания всех проектов на телеканалах. Они должны иметь положительное сальдо.

Из-за пандемии рынок рекламы упал - на очень много процентов по сравнению с прошлым годом. То есть сейчас заработать на ней трудно, а это было единственное пополнение для бюджета. Поэтому ситуация сложная", - сказал Цыганик в комментарии "Трибуне".

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"ПроФутбол" - информационно-аналитическая телепрограмма о футболе, выходившей в течение 2010-2020 годов на телеканалах 2 + 2 (2010-2020) и УНИАН ТВ (2020). Долгое время неизменными ведущими программы были Игорь Цыганик и Александра Лобода.