"Колос" открыл новый стадион

Стадион "Колоса" будет вмещать 5 тыс. зрителей. Фото: football.ua.

Сегодня состоялась презентация нового стадиона "Колоса" из Ковалевки.

Вместимость новой арены составляет 5 тыс. человек. Стадион оборудован подогревом поля и современной дренажной системой.

Первый домашний поединок на своей новой арене Колос проведет 12 сентября против ФК "Львов".

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На стадионе "Колос" сможет принимать матчи предварительного раунда Лиги Европы. Если команда пробьется в групповой турнир, то будет выступать на спорткомплексе "Олимпийский" в Киеве.