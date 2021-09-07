Цыганик рассказал о судьбе Супряги

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга будет бороться за место в киевском "Динамо".

Нападающий не смог сменить команду во время летнего трансферного окна. Теперь будет доказывать свои амбиции в Киеве.

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"Супрягу не удалось продать. Сейчас у Владислава нет другого выхода, как доказывать профпригодность. В" Динамо" - четыре нападающих. Супряге будет трудно пробиться в основу. Если Луческу кому-то верит, а тот не реализует потенциал, то дальше будет трудно. То, что Супрягу хотят продать - факт", - рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик LIVE" на FootballHub.

Владислав Супряга выступает за "Динамо" с лета 2019 года, но так и не смог стать основным форвардом киевской команды. В услугах футболиста были заинтересованы итальянские, немецкие и французские клубы. Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало трех нападающих - Владислав Кулача, Эрика Рамиреса и Илью Шкурина.