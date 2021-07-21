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среда, 21 июля 2021 21:00

Суркис уничтожает карьеру Супряги

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Суркис уничтожает карьеру Супряги
Владислав Супряга чахнет в "Динамо". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" назвало цену на форварда Владислава Супрягу. Одного из героев молодежного Кубка мира-2019 оценили в € 15 млн.

Владислав не стоит таких денег. И не стоил даже в лучшие времена. Лучшее время для продажи Супряги было после Кубка мира. Но президента "Динамо" Игоря Суркиса в который раз сгубила жадность. Он рассчитывал раскрутить форварда, но тот попал в глубокую психологическую яму. Владислав не забивает почти год. И не похоже, что в ближайшее время прервет эту серию.

Тренеру "Динамо" Мирче Луческу не откажешь в настойчивости. Он продолжал ставить Супрягу в основной состав даже тогда, когда этого не делал бы ни один из тренеров. Но все напрасно. Владислав будто разучился играть в футбол. Что самое обидное - у игрока исчезла скорость. А это был едва ли не самый главный его козырь.

Можно было сказать, что Супряга сдал и никогда не вернется к своей прежней форме. Но он стал лучшим форвардом "Днепра-1", когда ездил туда в командировку на год. А в воротах "Динамо" вообще отметился хет-триком. Однако стоило вернуться в Киев, как все исчезло: карета превратилась в тыкву, извозчики стали крысами, а принцесса снова превратилась в Золушку.

Очевидно, что форвард нуждается в изменении обстановки. А цена в € 15 млн. говорит лишь о том, что обстановку Супряга так и не изменит. 15 миллионов через год будут вспоминать со смехом. Но если Игорю Суркису не впервой терять деньги, то к судьбе футболистов он относился с пониманием. А таким образом просто ломает Супрягу. А Владислав - чемпион мира и один из самых перспективных наших нападающих. Талант, которого сравнивали с Олегом Блохиным. Гноить таких игроков - большой грех.

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В прошлом сезоне Владислав Супряга сыграл за "Динамо" 17 матчей, в которых забил 2 гола. За год до этого в "Днепре-1" он сыграл 25 матчей и забил 14 голов. Месяц назад его хотела приобрести "Дженоа", но итальянцев отпугнула цена на футболиста.

Автор: Юрий Стригун
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